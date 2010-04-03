Multi Timeframe Master

ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır. Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n