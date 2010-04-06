Acceleration Bar mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi Hızlanma Çubuğu - büyük trendleri yakalayabilir.
- "Hızlanma Çubuğu" göstergesi, trend ticareti için çok güçlü bir araçtır - piyasanın yatay etkisi en aza indirilir.
- Boğa Hızlanma Çubuğu (mavi), grafikte maksimum değeri önceki 5 çubuğun maksimum değerinden yüksek ve minimum değeri sonraki 5 çubuğun minimum değerinden düşük olan çubuktur.
- Ayı Hızlanma Çubuğu (kırmızı), grafikte minimum değeri önceki 5 çubuğun minimum değerinden düşük ve maksimum değeri sonraki 5 çubuğun maksimum değerinden yüksek olan çubuktur.
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
TREND TİCARETİ:
- Alım sinyali - grafikte 4 boğa Hızlanma Çubuğu dizisi olduğunda.
- Satış sinyali - grafikte 4 ayı Hızlanma Çubuğu dizisi olduğunda.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.