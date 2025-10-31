Sayın Yatırımcı,

Gerçekçi olmayan tarihsel backtest efsanelerinden sıkıldıysanız ve gerçek piyasalarda anlık işlemlerle doğrulanmış, kontrollü risklere sahip, istikrarlı ve sürekli performans geçmişi bulunan tam otomatik bir akıllı alım satım çözümü arıyorsanız, o zaman Aether Serisi en sağlam tercihinizdir. Şuna kesinlikle inanıyoruz: Gerçek piyasa testi, milyonlarca simülasyondan üstündür.

AetherVenus, Aether ailesinin önemli bir üyesidir ve ailenin açık ticari misyonunu sürdürmektedir: Gerçek piyasaların ateş çemberinden geçmiş anlık işlemlerle doğrulanmalı, riskleri kontrol edilebilir olmalı ve istikrarlı performans kaydına sahip olmalıdır.

Sistem GUI arayüzü, son bir aylık gerçek işlemlere ait kar/zarar veri eğrisini, aylık getiriyi (%124), maksimum düşüşü (%23), yıllıklandırılmış Sharpe oranını (5.6) gibi temel metrikleri gösterir. Tüm veriler hesabın anlık işlem kayıtlarından %100 elde edilmiştir.

Kullanım Talimatları

İşlem Çifti: XAUUSD Sermaye Yönetimi: 10.000 ABD Doları, 0.01 temel lot büyüklüğüne karşılık gelir. Yani, initCapital(10000K) ~ initVolume(0.01k) (k=1,2,3...n). Demo versiyonda GUI arayüzü bulunmaz, çünkü bazı kullanıcılar minimalist tarzdan hoşlanır. GUI panelli versiyonu (Şekil 1'deki gibi) tercih ederseniz, lütfen benimle iletişime geçin, size ücretsiz göndereyim. Program çalışırken ardışık emirler oluşursa, bunun stratejinin normal bir davranışı olduğunu ve aşırı pozisyon büyüklüğü anlamına gelmediğini unutmayın. Tüm emirlerin toplam lot miktarı ve anlık kar/zarar verileri GUI PositionsInfo kısmında doğru bir şekilde istatistiksel olarak gösterilir. Maliyetten tasarruf etmek için mümkün olduğunca düşük spreadli hesaplar kullanın.

Önemli Uyarı

Bu program yüksek frekanslı işleme eğilimlidir ve backtest için kaliteli tick verisi gerektirir. Aynı dönem için yapılan tarihsel backtest ile gerçek işlemler arasında büyük farklılıklar olabilir. Örneğin, Ekim 2025 için gerçek işlemler ve backtest sonuçları şöyledir:

Gerçek İşlemler: %124 kar; Tarihsel Backtest ("Gerçek Ticke Dayalı Her Tick" modu kullanılarak): %14 zarar; Tarihsel Backtest ("Her Tick" modu kullanılarak): %15 kar;

Bu nedenle, AetherVenus için, tarihsel backtest sonuçları kar veya zarar etmiş olmasına bakılmaksızın yeterli referans değerine sahip değildir. Bu, gerçek işlem verileri sağlamakta ısrar etmemizin önemli nedenlerinden biridir.