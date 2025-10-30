Know Your Program Sample
- Yardımcı programlar
- Arinze Michael Ejike
- Sürüm: 1.0
Bu gelişmiş yardımcı program, profesyonel yatırımcıların özelleştirme yetenekleri ile kapsamlı sembol klonlama yoluyla sofistike aldatıcı ticaret algoritmalarını tespit etmelerine yardımcı olur. Temel klonlamadan farklı olarak, PRO sürümü yatırımcıların basamak sayısı, spread, hacim parametreleri ve marj gereksinimlerini içeren sembol özelliklerini değiştirmelerine olanak tanırken, isteğe bağlı olarak fiyat ve hacim verilerine kontrollü gürültü enjekte eder. Bu, belirli sembol özelliklerini istismar etmek üzere tasarlanmış sabit kodlanmış stratejileri ortaya çıkaran test senaryoları oluşturur. Algoritma performansını birden fazla özelleştirilmiş klon üzerinde karşılaştırarak, yatırımcılar sistem sağlamlığını kapsamlı bir şekilde doğrulayabilir ve otomatik ticaret sistemlerinde hileli tasarım kalıplarını gösterebilecek gizli bağımlılıkları tespit edebilir.
Pro Version Here
https://www.mql5.com/en/market/product/154105
