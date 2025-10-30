AllChartsSyncChangerMini MT4

All Charts Sync Changer Mini, All Charts Sync Changer+ ürününün deneme sürümüdür.

Bu sürüm, tam sürümü satın almadan önce temel işlevleri deneyimlemeniz ve ortamınızla uyumluluğu kontrol etmeniz için sağlanmıştır. Lütfen kullanmadan önce sınırlamaları dikkatlice inceleyin.

"Mini" Sürüm Sınırlamaları

Bu deneme sürümü aşağıdaki özelliklerle sınırlıdır:

Butonlar: En fazla 3 sembol butonu

En fazla 3 sembol butonu Kanallar: En fazla 2 senkronizasyon kanalı

En fazla 2 senkronizasyon kanalı Semboller: 5 farklı sembol

Tam sürümü satın almadan önce, lütfen bu deneme sürümünü kullanarak kendi PC'nizde ve broker ortamınızda doğru çalıştığını onaylayın.

Tam Sürüm Hakkında: All Charts Sync Changer+

Aşağıdaki açıklama, satın alınabilir olan tam sürümün özelliklerini detaylandırmaktadır.

Tam Sürüm Ürün Sayfası: All Charts Sync Changer+(plus)

MT4'inizi profesyonel bir analiz ortamına dönüştürün.

"Stratejilerimin her biri için tüm grafik kurulumumu anında değiştirmek istiyorum..."

"Çalışma alanım döviz çiftleri, endeksler ve emtialarla dolu bir karmaşa..."

"Çoklu monitör kurulumum olmasa bile masaüstü düzeyinde bir analiz ortamına ihtiyacım var..."

Eğer bu günlük sıkıntılardan kurtulmaya ve grafiklerinizi düşünce hızıyla kontrol etmeye hazırsanız, bu araç işlem istasyonunuzu dünya standartlarında bir analiz ortamına yükseltecektir.

All Charts Sync Changer, sıkıcı grafik yönetimini geçmişte bırakmak için tasarlanmış yeni nesil bir EA yardımcı programıdır. Değerli zamanınızı gerçekten önemli olan şeye odaklamanızı sağlar: analiz ve karar verme.

YENİ: "Kanallar" ile Mükemmel Çalışma Alanı Yönetimini Serbest Bırakın

Bu aracın kalbinde, tüm analiz iş akışınızı devrim niteliğinde değiştirecek güçlü yeni "Kanal" özelliği bulunmaktadır.

"Kanal", grafikleri bağımsız takımlar halinde gruplandırmanın bir yoludur. Örneğin:

Kanal 1: FX Majör Pariteler Analiz Grubunuz

FX Majör Pariteler Analiz Grubunuz Kanal 2: JPY Çaprazları Analiz Grubunuz

JPY Çaprazları Analiz Grubunuz Kanal 3: Endeksler & Emtialar Grubunuz

10 adede kadar bağımsız "Komuta Merkezi" (Ana Grafik) oluşturabilirsiniz. Kanal 1'in Ana Grafiği, diğer tüm kanallara dokunmadan sadece kendi Çocuk Grafikler ekibiyle senkronize olur.

Bu, nihayet stratejiye veya varlık sınıfına göre mükemmel grafik yönetimini gerçeğe dönüştürür.

İşlem Tarzınıza Uygun İki Güçlü Mod

1. Çoklu Grafik Senkronizasyon Modu - Profesyonel Trader İçin

Birden fazla strateji veya korelasyon analizi yürüten trader'lar için mükemmeldir. Her stratejiye bir kanal atayın ve "FX Majörler Ana" ve "Altın & Petrol Ana" gibi birden fazla komuta merkezi kurun. Tek bir tıklama ile sadece analiz etmeniz gereken grafik grubunu anında değiştirin.

2.Tekli Değiştirici Modu - Çalışma Alanınızı Basitleştirin

Dizüstü bilgisayarda veya tek monitörde işlem yapmanızı devrim niteliğinde değiştirin. Bu mod, sınırlı ekran alanını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır ve tek bir grafik penceresini güçlü bir analiz istasyonuna dönüştürür. Grafiğinizden hiç ayrılmadan 10 adede kadar farklı sembol (döviz çiftleri, endeksler veya emtialar gibi) arasında anında geçiş yapın.

Temel Özellikler Avantajlar (Tam Sürüm)

Tek Tıklamayla Grup Senkronizasyonu: Yeni Kanal özelliği ile belirli bir grafik grubundaki sembolü anında değiştirin.

Yeni Kanal özelliği ile belirli bir grafik grubundaki sembolü anında değiştirin. Çalışma Alanınızı En Üst Düzeye Çıkarın: Sayısız grafik sekmesinin karmaşasını ortadan kaldırın, ekranınızı temiz ve düzenli tutun.

Sayısız grafik sekmesinin karmaşasını ortadan kaldırın, ekranınızı temiz ve düzenli tutun. Kalıcı Analiz Ortamı: Sembolleri değiştirdiğinizde göstergeleriniz ve ayarlarınız tam olarak olduğu gibi kalır.

Sembolleri değiştirdiğinizde göstergeleriniz ve ayarlarınız tam olarak olduğu gibi kalır. Esnek Sembol Yönetimi: İzleme listenize yeni bir sembol eklemek, EA'nın parametrelerinden seçmek kadar basittir.

Hızlı Kolay 1 Dakikalık Kurulum

Önemli: Grafik, MT4 Semboller listenizde (Piyasa Gözlemi) etkinleştirilmedikçe bir sembole geçiş yapamaz. Lütfen tüm istenen sembollerin önceden bu listede görünür olduğundan emin olun.

Bir Komuta Merkezi (Ana Grafik) Kurmak İçin: EA'yı ana grafiğinize uygulayın.Parent/ChildSttings'i true olarak ve ChannelNumber'ı bir kanal numarasına (örn. 1) ayarlayın. Ardından, butonlarınız için istediğiniz sembolleri atayın. Senkronize Edilecek Bir Grafik (Çocuk Grafik) Kurmak İçin: EA'yı senkronize etmek istediğiniz diğer herhangi bir grafiğe uygulayın. Parent/ChildSttings'i false olarak ayarlayın ve ana grafikle aynı ChannelNumber'ı (örn. 1) atayın. İşlem Sembollerini Seçin: Her buton için sembolü ayarlamak üzere Inp_Btn1_Symbol'dan Inp_Btn10_Symbol'a kadar olan girişleri kullanın. (Not: Mini sürüm 3 butonla sınırlıdır).

Not:

Lütfen senkronize etmek istediğiniz her grafik grubu için farklı bir kanal numarası kullanın.Aynı numaraya sahip çocuk grafikler birlikte senkronize edilecektir.

Ana grafikler, aynı kanal numarasını paylaşsalar bile birbirleriyle çakışmazlar.

Kusursuz Bir Deneyim İçin Düşünülmüş Özellikler

Rafine UI Tasarımı : Kontrol butonları, grafik alanına entegre edilmiş şekilde sağ üst köşeye hassas bir şekilde yerleştirilmiştir.

: Kontrol butonları, grafik alanına entegre edilmiş şekilde sağ üst köşeye hassas bir şekilde yerleştirilmiştir. Geniş Sembol Desteği: Tam sürüm, FX, Altın, Endeksler, Petrol ve Bitcoin dahil 61 sembolü destekler.

Tam sürüm, FX, Altın, Endeksler, Petrol ve Bitcoin dahil 61 sembolü destekler. Tam Özelleştirme: Butonların konumunu, boyutunu, renklerini ve yazı tipi boyutunu serbestçe ayarlayın.

Butonların konumunu, boyutunu, renklerini ve yazı tipi boyutunu serbestçe ayarlayın. Otomatik Sembol Normalleştirme: EA, farklı broker'lar tarafından kullanılan sembol son eklerini (örn. "EURUSD.pro") akıllıca yönetir.

Bu Araç, Şu Trader'lar İçin Mükemmeldir:

Aynı anda birden fazla stratejiyi veya varlık sınıfını izleyen ve analiz edenler.

Düzenli olarak çoklu zaman dilimi analizi yapanlar.

Birden fazla döviz çifti veya emtia arasındaki korelasyonları takip edenler.

Dizüstü bilgisayarda veya sınırlı bir monitör kurulumunda maksimum verimliliğe ihtiyaç duyanlar.

Derin odaklanma sağlamak için grafikleri stratejiye göre düzenlemek isteyenler.

Desteklenen Enstrümanlar (Tam Sürüm Listesi)

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

*Gelecekte daha fazla sembol eklenecektir.(Not: Mini sürüm5 farklı sembol).

Feragatname