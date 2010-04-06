Day Open Level indicator ml
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi GÜNLÜK AÇILIŞ SEVİYESİ.
- "Günlük Açılış Seviyesi" göstergesi oldukça kullanışlı bir yardımcı göstergedir.
- AÇILIŞ günlük seviyesi çok önemlidir çünkü fiyat gün içinde sıklıkla bu seviyeye geri döner.
- Gösterge, her gün için günlük açılış çizgisini gösterir.
- Gün içi yatırımcıların hedef belirlemesi veya destek/direnç bölgesi olarak kullanması için faydalıdır.
- Günlük Açılış Seviyesi göstergesi, gün içi ters işlem için kullanılabilir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.