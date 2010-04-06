Engulfing Bar and Consolidation Bar patterns mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Engulfing_Bar ve Consolidation_Bar" formasyonları, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Engulfing Bar ve Consolidation Bar" formasyonları, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikte Engulfing Bar ve Consolidation Bar'ları tespit eder:
- Boğa Engulfing Bar formasyonları - Grafikte yeşil ok sinyali.
- Ayı Engulfing Bar formasyonları - Grafikte turuncu ok sinyali.
- Boğa Konsolidasyon Bar formasyonları - Grafikte mavi ok sinyali.
- Ayı Konsolidasyon Bar formasyonları - Grafikte kırmızı ok sinyali.
- Konsolidasyon Bar'ın kendisi yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir.
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Engulfing Bar ve Consolidation Bar" formasyonları, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
