🌓 Lunar Reversal Pro — Ay Evresi Piyasa Zamanlama Göstergesi

Oluşturan: Aruncharan / LunarFX Labs

Ay döngülerinin piyasa duyarlılığını nasıl etkilediğini anlayan trader’lar için tasarlanmıştır.

Ay’ın kütle çekim ritmi yalnızca doğayı değil, aynı zamanda insan duygularını, likiditeyi ve finansal araçlardaki volatiliteyi de etkiler.

Bu döngülerle alım-satım kararlarını uyumlu hale getirenler, diğerlerinin göremediği büyük dönüşleri ve yerel dönüm noktalarını yakalayabilirler.

🌕 Temel Özellikler:

Grafikte Dolunay (yeşil) ve Yeni Ay (kırmızı) işaretçileri

Her enstrüman ve zaman diliminde çalışır

Hafif, temiz ve MT5 ile tamamen uyumlu

İsteğe bağlı etiketler, gölgelendirme ve uyarılar

Gecikme veya yeniden çizim yok — tamamen astronomik doğruluk

Manuel veya EA tabanlı sistemlerle mükemmel çalışır

💡 Nasıl Kullanılır:

Göstergiyi herhangi bir grafik veya zaman dilimine ekleyin. Ay evresi işaretlerini potansiyel piyasa dönüş bölgeleri olarak kullanın. Daha iyi sonuçlar için teknik veya döngü bazlı stratejinizle birleştirin.

⚙️ Parametreler:

Dolunay / Yeni Ay Göster — görünürlüğü değiştirin

Renkler ve Etiketler — grafik görünümünü özelleştirin

Uyarı Seçenekleri — yaklaşan ay fazlarında sesli veya pop-up bildirim

Tarih Aralığı ve Zaman Ofseti — broker sunucu saatine göre ayarlayın

🚀 Trader’ların Sevme Nedenleri:

Tersine dönüş, zamanlama ve swing trading için mükemmel

Döngü, astro veya enerji bazlı stratejilere uygundur

Temiz ve minimalist görünüm — gereksiz hesaplama veya karmaşa yok

Sürüm: 1.26

Platform: MetaTrader 5