Market Layers MT5

Market Layers – Çok İşlevli Pazar Görselleştirme Aracı

Market Layers kapsamlı, çok bileşenli bir göstergedir.

Grafik kenarında doğrudan geniş bir yelpazede dinamik ve statik piyasa verilerini toplar, hesaplar ve görüntüler; çalışma alanını karıştırmadan temiz ve bilgi açısından yoğun bir işlem arayüzü sağlar.





Temel Özellikler ve Veri Katmanları





1. Entegre Mum Geri Sayımı ve Spread Ölçeri ile Fiyat Işını

Fiyat ışını, mevcut piyasa teklifini grafik penceresine yansıtır, mevcut fiyat seviyesini ve bir sonraki mum kapanışına kadar geri sayım sayacını görüntüler.

Bu, yatırımcıların canlı fiyat hareketini ve mevcut çubukta kalan süreyi görsel olarak takip etmelerini sağlar; bu da çubuk içi hassas karar alma için idealdir.

2. Dinamik ATR (Mevcut ATR Hattı)

Gösterge, mevcut zaman dilimine ve canlı teklif fiyatına dayalı olarak gerçek zamanlı bir ATR (Ortalama Gerçek Aralık) çizgisi hesaplar ve görüntüler.

Bu çizgi, piyasa oynaklığına göre genişleyip daralarak yatırımcıların gün içi hareket aralıklarını hızlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.

Statik ATR katmanı, seçilen bir açılış fiyatından (günlük, haftalık, vb.) birden fazla simetrik ATR seviyesi (yukarı ve aşağı) üretir.

Bu seviyeler etiketli işaretleyiciler olarak gösterilir ve bu sayede volatilite bölgelerini, günlük aralıkları ve gerçekçi kar hedeflerini ölçmek kolaylaşır.

ATR periyodu, çarpan, seviye sayısı, stil ve renkler dahil tüm parametreler tamamen özelleştirilebilir.

Piyasa Katmanları, daha yüksek zaman dilimi mumlarını (örneğin, D1, H4) doğrudan mevcut grafiğinizin üzerine yerleştirebilir.

-Her mum şunları içerir:

Renkli gövde (boğa/ayı),

Fitil aralığı,

Opsiyonel açık fiyat çizgisi.

Bu özellik, grafikler arasında geçiş yapmadan daha yüksek zaman dilimi yapılarını analiz etmenize olanak tanır.

Küçük bir spread renk çubuğu, alış ve satış arasındaki mesafeyi dinamik olarak göstererek, yatırımcıların likiditeyi ve piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine olanak tanır.

Dikdörtgenin rengi, uzunluğu ve konumu özelleştirilebilir. (Fiyat ışınının sonunda bulunur.)

Market Layers, önceden tanımlanmış aralıklarla yatay fiyat seviyelerini gösteren gelişmiş bir yuvarlak sayı ızgara sistemini içerir.

Her sembolün kendine ait A-grid ve B-grid boyutları vardır; örneğin, başlıca döviz çiftleri, endeksler, metaller ve kripto varlıklar.

Grid sistemi grafiğin her iki tarafındaki fiyatı otomatik olarak hesaplar.

Önemli:

Izgara sistemi, sembolleri brokerinizin Piyasa İzleme aracında listelendiği gibi tam adlarını kullanarak referanslar.

Belirli bir enstrüman için grid seviyelerini görüntülemek için ayarlarda girilen sembol adlarının aracı kurumun sembolleri ile tam olarak eşleşmesi gerekir (örneğin, “US500.cash”, “DE40m” vb.).





Piyasa Katmanlarındaki her hesaplama parametresi ve görsel öğe, göstergenin giriş ayarlarından ayarlanabilir:

ATR dönemleri, çarpanlar, zaman çerçevesi kaynakları

Izgara adım boyutları ve seviye sayısı

Yazı tipleri, renkler ve ofsetler

Mum gövdesinin genişliği, fitil rengi ve konumu

Çizgi stilleri, opaklık ve grafik bağlantı noktası kaymaları





Başlatma sırasında Market Layers sürekli olarak temel veri değerlerini toplar ve hesaplar:

Mevcut ve daha yüksek zaman dilimlerinden fiyat ve zaman verileri

Dahili iATR fonksiyonu aracılığıyla ATR oynaklık hesaplamaları

Canlı sembol verilerinden spread ve alış-satış fiyatları

Grafiğin sağ kenarı boyunca koordinatların çizilmesi

Tüm bu katmanlar, piyasa hareket ettikçe veya grafik yeniden boyutlandırıldıkça dinamik olarak yeniden çizilir; böylece her görsel öğenin mükemmel şekilde hizalanmış ve güncel kalması sağlanır.

Market Layers, MetaTrader 4 ve 5 için volatiliteyi, yapıyı ve fiyat tabanlı mantığı tek bir görsel motorda birleştiren çok katmanlı bir analitik çerçevedir.