ObjectSyncR - Yatay Çizgi Senkronizasyon Yardımcı Programı [Ücretsiz Sürüm]


"Sıfır gecikme" ile işlem deneyimini yaşayın. Analizleriniz anında tüm grafiklerde.


Ürüne Genel Bakış

Not: Kullanılan ekran görüntüleri Object7SyncX'e aittir.

ObjectSyncR, MetaTrader 5 (MT5) için açık olan birden fazla grafik arasında "Yatay Çizgileri" anında senkronize eden yüksek performanslı bir yardımcı göstergedir.

Bir grafikte yatay bir çizgiyi oluşturduğunuzda, değiştirdiğinizde, sürüklediğinizde veya sildiğinizde, bu eylem gerçek zamanlı olarak belirtilen diğer tüm grafiklere yansıtılır. Artık aynı destek ve direnç çizgilerini her zaman diliminde yeniden çizmenize gerek yok.

Bu, yalnızca "Yatay Çizgileri" senkronize etmekle sınırlı [Ücretsiz Sürüm]dür.


ObjectSyncR'nin (Bu Ürün) Temel Özellikleri

  • Yüksek Hızlı ve Gerçek Zamanlı Senkronizasyon: Benzersiz kilitleme mekanizmamız, donma veya gecikme olmadan hızlı senkronizasyon sağlar. Sürükleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde takip eder.
  • Tam Etkileşim: Herhangi bir zaman dilimi grafiğindeki herhangi bir eylem, diğer tüm hedef grafiklere senkronizasyonu tetikler.
  • Tam Özellik Senkronizasyonu: Renk, kalınlık ve stil gibi özellikleri tamamen kopyalar.
  • Üstün Stabilite: Benzersiz bir küresel kilit mekanizması, gösterge çakışmalarından kaynaklanan özyinelemeli çağrıları (sonsuz döngüler) önler ve tüm MT5 terminalinin donma riskini en aza indirir.


[Pro Sürüm] "Object7SyncX" Tanıtımı - Tam Nesne Desteği

Bu ürün (ObjectSyncR), yalnızca Yatay Çizgiler (HLine) ile senkronize etmekle sınırlıdır.

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) analiziniz için Trend Çizgileri, Kanallar, Fibonacci, Şekiller, Metin ve neredeyse diğer tüm nesneleri senkronize etmeniz gerekiyorsa, lütfen tam özellikli profesyonel sürüm olan "Object7SyncX"i değerlendirin.


Object7SyncX - Üstün MTF Analiz Aracı

Object7SyncX, profesyonel yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ObjectSyncR'nin güçlü senkronizasyon motoru temel alınarak geliştirilmiş "tamamen uyumlu yükseltme"dir.

Günlük grafikte çizilen trend çizgilerini veya Fibonacci'yi 5 dakikalık veya 1 saatlik grafiklerde yeniden çizme zahmetini tamamen ortadan kaldırır.


Object7SyncX'e (Pro Sürüm) Özel Temel Özellikler

  • Geniş Nesne Desteği:
    Çizgiler (Trend Çizgisi, Yatay Çizgi), Kanallar, Gann Araçları, Fibonacci, Şekiller (Dikdörtgen, Elliott Dalgaları), Oklar, Metin ve Etiketler dahil neredeyse tüm nesne türlerini destekler.

  • Tam Özellik Senkronizasyonu:
    Sadece renk ve kalınlığı değil, aynı zamanda Fibonacci ve Kanallar için "Özel Seviye ayarları" gibi ayrıntılı özellikleri de tamamen kopyalar. Her zaman dilimi için özel seviyeleri yeniden ayarlamanıza gerek kalmaz.

  • Profesyonel Özelleştirme (Nesne Türüne Göre):
    "Trend Çizgilerini ve Fibonacci'yi tüm zaman dilimlerinde senkronize etmek istiyorum, ancak daha düşük zaman dilimlerinde yazılan Okları veya Metin notlarını istemiyorum" gibi ayrıntılı ihtiyaçları karşılar.
    True/false ayarları aracılığıyla her nesne kategorisi (Çizgiler, Kanallar, Fibonacci vb.) için senkronizasyonu etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar.

  • Ezici Hız ve Stabilite:
    Aynı anda birçok nesneyi işlerken veya karmaşık nesneleri (Fibonacci gibi) sürüklerken bile "sıfır gecikme" deneyimi sağlar.
  • Benzersiz Özellik: Yalnızca Dikey Çizgileri (V-Line) farklı döviz çiftlerinin grafikleri arasında senkronize etmeye izin verir. Ekonomik gösterge duyuru zamanlarını paylaşmak için idealdir (varsayılan olarak kapalıdır).
  • Hariç Tutma Fonksiyonu: Adı belirli metni (virgülle ayrılmış) içeren nesneleri senkronizasyon dışında tutmayı kolayca sağlar.

Analizinizi bir üst seviyeye taşıyacak araç için aşağıdaki bağlantıyı kontrol edin.

