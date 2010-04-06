DeMarker for 8 Symbols md
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "8 Sembol için DeMarker" Forex Göstergesi, Yeniden boyama gerektirmez.
- DeMarker osilatör eğrisi, gösterge hesaplama süresi boyunca önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- Aşırı alım bölgesinde (0,7'nin üzerinde) düzenli sapma olan satış girişleri ve aşırı satım bölgesinde (0,3'ün altında) düzenli sapma olan alış girişleri almak harikadır.
- "8 Sembol için DeMarker", tek bir grafikte 8 farklı sembole kadar DeMarker değerlerini kontrol etme fırsatı sunar.
- Bu gösterge, Aşırı satım/aşırı alım bölgelerindeki fiyat hareketi girişleriyle de birleştirilebilir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.