ADX Higher Time Frame mx
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi HTF ADX.
- MT4 için profesyonel HTF ADX göstergesiyle işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- ADX (kırmızı çizgi), trend gücünü ölçmek için kullanılır. ADX değeri 20'nin üzerindeyse ve yukarı yönlü bir şekle sahipse, trend güçlüdür.
- +DMI (mavi çizgi), -DMI'nin (yeşil çizgi) üzerindeyse: fiyat yükseliyor ve ADX, yükseliş trendinin gücünü ölçer.
- -DMI (yeşil çizgi), +DMI'nin (mavi çizgi) üzerindeyse: fiyat düşüyor ve ADX, düşüş trendinin gücünü ölçer.
- ADX (kırmızı çizgi) 20'nin altındaysa, piyasa yatay seyrediyor demektir.
- Bu gösterge, Çoklu Zaman Dilimi trend ticareti için mükemmeldir. Yüksek zaman dilimindeki ADX'i mevcut grafiğinize ekleyebilirsiniz.
