Merhaba Traderlar!

GU Syntrix EA, GBPUSD (İngiliz Sterlini / ABD Doları) paritesi için geliştirilmiş bir **Expert Advisor (otomatik alım-satım robotu)**dur.

Bu robot, günlük kırılma stratejisi (daily breakout) ile işlem yapar ve düşük olasılıklı işlem günlerini ortadan kaldırmak için kesin filtreleme koşulları kullanır.

Avantajlar

Kısa sürede hesabınızı büyütebilir , stratejinin işe yarayıp yaramayacağını düşünerek stres yaşamazsınız.

Profesyonel bir algoritmik işlem stratejisi kullanarak, gerçekten kârlı bir trader olduğunuzu hissedersiniz.

Kodlama bilgisi gerekmez , programlama veya karmaşık kurulum aşamaları yoktur.

Bu strateji, makine öğrenimi (machine learning) ve dayanıklılık testleri (robustness testing) kullanılarak geliştirildi, böylece aşırı optimize edilme (overfitting) riski azaltıldı.

İşlem Stratejisi

GU Syntrix EA, birden fazla döviz çiftinde işlem yapabilir, ancak en iyi performansı GBPUSD üzerinde gösterir.

Sadece bekleyen emirler (pending orders) kullanır.

Robot, özel olarak geliştirilmiş HighestInRange, LowestInRange ve TEMA göstergelerini kullanarak düşük olasılıklı işlem günlerini filtreler.

Bir bekleyen emir, yalnızca göstergelerin koşulları karşılandığında ve uygun sinyaller üretildiğinde yerleştirilir.

EA, farklı zaman dilimlerinde de kârlılığını korur; ancak, en yüksek verimlilik H1 zaman diliminde (1 saatlik grafik) gözlemlenmiştir.

Bu aralıkta risk/ödül oranı en avantajlı seviyededir.

Bu ticaret robotu gerçek piyasa koşullarında geliştirilmiş ve test edilmiştir, dolayısıyla oldukça güvenilirdir.

Para yönetim sistemi (money management) sayesinde, her işlemde riske edeceğiniz miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz.

Her işlem Stop-Loss emirleri ile korunmaktadır.

Yapılan çok sayıda testte, son 20 yılda ortalama maksimum düşüş oranı (max drawdown) %6,87,

mutlak düşüş (absolute drawdown) 440,09 $ olarak ölçülmüştür.

Yani EA, test süresince başlangıç bakiyesini yalnızca 440,09 $ kadar azaltmıştır.

Test Sonuçları

GU Syntrix EA, 10.000 $ başlangıç bakiyesi ile GBPUSD H1 grafiğinde

29 Mart 2004 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında 11.732,54 $ kazanç elde etmiştir.

Net kâr: %117 (20 yılda)

Mutlak düşüş: 440,09 $

Maksimum düşüş: %6,87

Kullanılan risk: sabit 100 $

Benzer sonuçları kendiniz de görmek için demo sürümünü indirip testlerinizi yapabilirsiniz.

Fiyatlandırma Kararı

Bu EA’yı, önceki EU Daybreak EA’dan daha uygun bir fiyatla sunmaya karar verdim,

çünkü geçmiş test performansı biraz daha mütevazıydı.

Bu fiyatın, gerçek piyasa koşullarındaki beklenen performansı daha iyi yansıttığını düşünüyoruz.

EA Kurulumu

Önerilen döviz çifti: GBPUSD

Zaman dilimi: H1 (mümkünse 2004’ten günümüze kadar geriye dönük test yapmanız tavsiye edilir).

İşlem riskini, giriş panelinde bulunan “mmRiskedMoney” parametresi üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Bu değer, her işlemde riske edilecek sabit para miktarını ifade eder.

Bu EA, hem kişisel hesaplarda hem de prop firm hesaplarında kullanılabilir.

Geliştirici Hakkında

AB Development — 4 yılı aşkın süredir algoritmik işlem stratejileri geliştiren bir ekip.

Güçlü matematiksel ve yapay zekâ temelli yöntemler kullanarak,

algoritmik stratejilerin üretimi, geliştirilmesi ve araştırılması üzerinde çalışmaktadır.