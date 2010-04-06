OSB Pro Oscillator m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.75
- Etkinleştirmeler: 10
OSB Pro Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili bir Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır.
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır.
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın.
- OSB Pro Osilatörü, Fiyat Hareketi ve Aşırı Alım/Aşırı Satım trend sinyalleri için doğru giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır.
- Aşırı Alım değerleri: 30'un altında.
- Aşırı Alım değerleri: 70'in üzerinde.
- Bu gösterge ile standart stratejileri bile geliştirmek için birçok fırsat vardır.
- Standart osilatörlerden çok daha hızlı ve daha doğrudur.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Bilgi Ekranı ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Ekranı, grafiğin herhangi bir köşesinde bulunabilir:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Kullanım Şekli:
- Fiyat Hareketi Filtresi olarak (resimlere bakın).
- Ana trend yönüne giriş sinyalleri için (resimlere bakın).
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.