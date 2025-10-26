Exclusive Ace MT5
- Uzman Danışmanlar
- Natalyia Nikitina
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Exclusive Ace MT5 — güvenilir otomatik işlem ortağınız
Exclusive Ace MT5, istikrarı, otomasyonu ve risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır (EA). EA, akıllı algoritmalarla piyasayı analiz eder, sermayeyi yönetir ve işlem stratejinizin uygulanmasını kolaylaştırır.
Neden Exclusive Ace MT5’i seçmelisiniz
- Akıllı analiz: Yanlış sinyalleri azaltmak için trend ve osilatör göstergelerinin filtrelerle kombinasyonu.
- Uyarlanabilirlik: Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum.
- Gelişmiş emir yürütme: IOC, FOK, Return ve BOC desteği ile en uygun emir açılış ve kapanışları.
- Sermaye koruması: Dinamik stop loss, trailing stop ve esnek risk yönetimi kuralları.
- Hızlı başlangıç: Dahili parametreler sayesinde kurulumdan hemen sonra test edilebilir.
EA nasıl çalışır
Exclusive Ace MT5, önceden tanımlanmış kurallara göre piyasa koşullarını değerlendirir ve kriterler karşılandığında işlem açar. Dahili sermaye yönetim mekanizmaları, pozisyon boyutunu ve stop seviyelerini kontrol ederek kârlılık ile güvenlik arasında denge sağlar.
Optimizasyon ve set dosyaları
En iyi sonuçlar için her işlem enstrümanı ve broker koşulları için ayrı optimizasyon önerilir. Set dosyaları spread, volatilite ve hesap özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. Hazırlık süresi 12–19 gündür. Dosyaları aldıktan sonra EA’yı her döviz çifti için ayrı ayrı çalıştırın.
Doğru test etme yöntemi
Strateji Test Cihazı’nda backtest yaparak EA’nın mantığını inceleyebilir, verilen örnekleri ve ekran görüntülerini kullanabilirsiniz. Ancak tam canlı işlem yalnızca kişisel set dosyalarınızı aldıktan sonra önerilir. Dosyaları aldıktan sonra EA’yı her döviz çifti için ayrı çalıştırın.
Teknik parametreler
- Döviz çiftleri: NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD
- Test örneği: Ana örnek — NZDCAD; diğer döviz çiftleri EA tarafından otomatik işlenir
- Zaman dilimi: M15
- Hesap türü: Raw Spread
- Önerilen kaldıraç: 1:500’den itibaren
- Önerilen minimum depozito: 5000 USD’den itibaren
- VPS: kesintisiz çalışma için önerilir
- Önerilen broker: IC Markets
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın. Yazar, oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.
Tüm ürünler resmi MQL5 sitesinde mevcuttur: satıcı profili.
Kurulum, ayar veya optimizasyon hakkında sorularınız mı var? MQL5 üzerinden bana özel mesaj gönderin, size yardımcı olacağım.