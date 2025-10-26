Exclusive Ace MT5 — güvenilir otomatik işlem ortağınız

Exclusive Ace MT5, istikrarı, otomasyonu ve risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır (EA). EA, akıllı algoritmalarla piyasayı analiz eder, sermayeyi yönetir ve işlem stratejinizin uygulanmasını kolaylaştırır.

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj gönderin, böylece size kişisel set dosyalarınızı sağlayabilirim. Hazırlık süresi 12–19 gün sürer, çünkü dosyalar yatırım miktarınıza, brokerinize ve seçtiğiniz enstrümanlara göre uyarlanır.

İndirimli fiyat: Mevcut fiyat düşürülmüştür. Her 100 satıştan sonra fiyat 1000 USD artacaktır. Nihai fiyat: 18.600 USD.

Neden Exclusive Ace MT5’i seçmelisiniz

Yanlış sinyalleri azaltmak için trend ve osilatör göstergelerinin filtrelerle kombinasyonu. Uyarlanabilirlik: Farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine otomatik uyum.

EA nasıl çalışır

Exclusive Ace MT5, önceden tanımlanmış kurallara göre piyasa koşullarını değerlendirir ve kriterler karşılandığında işlem açar. Dahili sermaye yönetim mekanizmaları, pozisyon boyutunu ve stop seviyelerini kontrol ederek kârlılık ile güvenlik arasında denge sağlar.

Optimizasyon ve set dosyaları

En iyi sonuçlar için her işlem enstrümanı ve broker koşulları için ayrı optimizasyon önerilir. Set dosyaları spread, volatilite ve hesap özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. Hazırlık süresi 12–19 gündür.

Doğru test etme yöntemi

Strateji Test Cihazı'nda backtest yaparak EA'nın mantığını inceleyebilir, verilen örnekleri ve ekran görüntülerini kullanabilirsiniz. Ancak tam canlı işlem yalnızca kişisel set dosyalarınızı aldıktan sonra önerilir.

Teknik parametreler

Döviz çiftleri: NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD

NZDCAD, AUDCAD, AUDUSD Test örneği: Ana örnek — NZDCAD; diğer döviz çiftleri EA tarafından otomatik işlenir

Ana örnek — NZDCAD; diğer döviz çiftleri EA tarafından otomatik işlenir Zaman dilimi: M15

M15 Hesap türü: Raw Spread

Raw Spread Önerilen kaldıraç: 1:500’den itibaren

1:500’den itibaren Önerilen minimum depozito: 5000 USD’den itibaren

5000 USD’den itibaren VPS: kesintisiz çalışma için önerilir

kesintisiz çalışma için önerilir Önerilen broker: IC Markets

Sorumluluk reddi: Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın. Yazar, oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

