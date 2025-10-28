Echelon FX MQL5

Bu Uzman Danışman (EA), piyasanın baskın trendini dinamik bir şekilde takip edecek şekilde tasarlanmıştır ve en olası yön olarak değerlendirdiği tarafa birden fazla emir açar. Yönetim mantığı, uygun piyasa hareketleri sırasında tekrar eden kârlar elde etmeyi ve fiyatın tersine dönmesi veya düzelmesini beklerken kayıplı pozisyonları kontrol altında tutmayı amaçlar.

EA, trend dönemlerinden yararlanarak kısmi kârlar toplar ve geri çekilen pozisyonları dengeleyerek portföyün toplam riskini etkin bir şekilde yönetir. Bu strateji, fiyat tersine dönüşlerinin sık ve öngörülebilir olduğu döngüsel hareketlere veya geniş yatay piyasa aralıklarına sahip piyasalar için özellikle uygundur.

⚙️ Girdi Parametreleri

Take Profit (puan, 0 = kapalı): Otomatik kâr alımı için puan cinsinden mesafe. 0 olarak ayarlanırsa, EA pozisyon kapanışlarını dahili olarak yönetir.

Stop Loss (puan, 0 = kapalı): İşlem başına izin verilen maksimum kayıp sınırı. 0 olarak ayarlanırsa, pozisyonlar piyasa tersine dönene kadar açık kalır.

Lot: Her bir emrin başlangıç lot büyüklüğü.

Max Spread (puan, 0 = kapalı): Yeni işlemler açmak için izin verilen maksimum spread.

Magic: EA’nın kendi işlemlerini diğer sistemlere müdahale etmeden yönetmesini sağlayan benzersiz kimlik numarası.

⚠️ Kullanım Tavsiyesi

Bu Uzman Danışman, kâr ve açıkta kalan zarar yönetimini optimize etmek amacıyla aynı anda birden fazla emir açar. Bu nedenle küçük lot büyüklükleriyle işlem yapılması ve uygun bir risk yönetimi stratejisinin uygulanması şiddetle tavsiye edilir.

Yeterli sermaye ve makul bir kaldıraç oranı, emir birikimi dönemlerinde hesap istikrarını korumaya yardımcı olur.

💡 Temel Avantajlar