Syntharis AI Tehnology EA

Syntharis AI Technology EA, MetaTrader için geliştirilmiş yeni nesil bir Uzman Danışmandır ve özel olarak tasarlanmış sinir ağı modülleri mimarisine dayanır. Sistem; uyarlanabilir piyasa analizi, akıllı veri filtreleme ve sıkı risk yönetimini bir araya getirerek değişken piyasa koşullarında dahi istikrarlı performans sağlar.

Fiyat Politikası

Syntharis AI Technology EA’nın lansman fiyatı 149 USD olarak belirlenmiştir ve yalnızca projenin başlangıç aşamasında geçerlidir. Fiyat modeli dinamiktir: doğrulanmış kârlı işlemler biriktikçe, sistemin piyasa değeri ve performansı doğrultusunda fiyat artacaktır.

Merkezî Mimari

Sistem, her bir modülün belirli bir analitik görevi yerine getirdiği çok katmanlı bir sinir ağı yapısı üzerine kuruludur.

Neural Lattice Core — yapısal fiyat modellerini, trend yönünü ve likidite akışlarını tanımlar.

Vector Fusion Engine — çok zaman diliminden gelen sinyalleri birleştirerek piyasa gürültüsünü azaltır.

Volatility Field Mapper — volatilite kümelerini izler ve strateji parametrelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Risk Sentinel Layer — pozisyon maruziyetini kontrol eder, işlem dizilerini analiz eder ve sermayeyi korur.

Latency-Aware Executor — piyasa mikro yapısına göre emir yürütmeyi optimize eder.

Equity Stabilizer — olumsuz işlem serilerinin etkisini azaltır ve sistemi uzun vadeli sermaye davranışına göre uyarlar.

EA; martingale, grid veya yüksek frekanslı scalping gibi riskli stratejiler kullanmaz. Odak noktası, sürdürülebilir pozisyon yönetimi ve uzun vadeli matematiksel kârlılıktır.

Gelişmiş Haber Filtresi Sistemi

Syntharis, gelişmiş bir ekonomik haber filtreleme yapısına sahiptir:

Genişletilmiş Haber Filtresi — yaklaşan ekonomik verileri analiz ederek yüksek risk dönemlerini önler.

Grafik Üzerinde Haber Gösterimi — önemli haberler doğrudan grafikte görselleştirilir.

Zamana Dayalı İşlem Kısıtlamaları — saat, dakika veya özel zaman aralıklarına göre işlemleri durdurma imkânı sağlar.

AI-Driven News Behavior Model — yapay zekâ kullanarak haber öncesi ve sonrası tehlikeli piyasa koşullarını tespit eder.

Bu özellikler, istikrarsız piyasa dönemlerinden kaçınmaya ve daha net, daha güvenilir işlem fırsatlarına odaklanmaya yardımcı olur.

Test ve Doğrulama

EA şu testlerden başarıyla geçmiştir:

• 15 yılı aşkın tarihsel veri ile stres testleri

• volatilite sıçramaları, gap’ler ve düşük likidite koşullarının simülasyonu

• değişken spread, slippage ve yürütme gecikmesi altında doğrulama

Temel Parametreler

Enstrümanlar: ağırlıklı olarak altın; diğer piyasa türleri geliştirme aşamasındadır

Önerilen zaman dilimi: H1

Minimum depozito: 100 USD

Ayarlar: risk modu (otomatik/manuel), pozisyon boyutu, risk profili (1–5), panel ayarları, magic number, panel adı

TP/SL mantığı tamamen sistem içinde otomatik olarak yönetilir.

Syntharis AI Technology EA’nın Avantajları

• Çok katmanlı sinir ağı mimarisi

• Değişen piyasa koşullarına dinamik uyum sağlama

• Gelişmiş sermaye koruma ve maruziyet kontrolü

• Yeni nesil haber filtresi ve işlem güvenlik mekanizmaları

• Minimum ayar gereksinimi; temel zekâ doğrudan koda entegredir

• Geniş piyasa koşullarında kanıtlanmış istikrar

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.