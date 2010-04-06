Heiken Ashi Histo Filter mz
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi Heiken Ashi Histo Filtresi - harika ve etkili bir yardımcı işlem aracı! Yeniden boyama gerektirmez!
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 10 seçenek.
- Fiyat Hareketi desenleriyle birleştirmek için mükemmel:
- Yeşil renkli histogram - Satın almak için Boğa desenlerini arayın.
- Macenta renkli histogram - Satış için Ayı desenlerini arayın.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile geliştirmek için birçok fırsat vardır.
- Göstergenin dahili Mobil, PC ve E-posta uyarıları vardır.
