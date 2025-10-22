Everyday Pivot Levels MT4

Everyday Pivot Levels MT4, bir önceki işlem gününün fiyat verilerine dayalı olarak hesaplanan klasik bir destek ve direnç göstergesidir. Gösterge otomatik olarak yedi ana seviye çizer: merkezi Pivot Noktası ve üç direnç seviyesi (R1, R2, R3) ile üç destek seviyesi (S1, S2, S3).

Seviyeler her gün 00:00'da güncellenir ve tüm işlem seansı boyunca statik kalarak işlem planlaması için net referans noktaları sağlar. Gece yarısındaki görsel çizgi kırılması, yeni seviyelere geçişi kolayca takip etmeyi sağlar.

Herhangi bir enstrüman ve zaman diliminde gün içi işlem, scalping ve swing stratejileri için uygundur.

⚙️ Ayarlar:

Direnç seviyeleri (R1, R2, R3):

  • R levels style — direnç çizgisi stili (varsayılan: nokta-çizgi)
  • R levels color — direnç çizgisi rengi (varsayılan: lacivert)
  • R levels width — direnç çizgisi kalınlığı

Pivot Noktası (PP):

  • P level style — merkez çizgi stili (varsayılan: düz)
  • P level color — merkez çizgi rengi (varsayılan: siyah)
  • P level width — merkez çizgi kalınlığı

Destek seviyeleri (S1, S2, S3):

  • S levels style — destek çizgisi stili (varsayılan: nokta-çizgi)
  • S levels color — destek çizgisi rengi (varsayılan: kahverengi)
  • S levels width — destek çizgisi kalınlığı

🔧 Teknik özellikler:

Gösterge 7 buffer kullanır:

  • Buffer 0 (R3) — üçüncü direnç seviyesi: güçlü yükseliş hareketleri için en uzak seviye
  • Buffer 1 (R2) — ikinci direnç seviyesi: yükseliş hareketi sırasında ara hedef
  • Buffer 2 (R1) — birinci direnç seviyesi: fiyat artışı için en yakın bariyer
  • Buffer 3 (PP) — merkezi pivot noktası: arz ve talep dengesinin ana seviyesi
  • Buffer 4 (S1) — birinci destek seviyesi: fiyat düşüşü için en yakın bariyer
  • Buffer 5 (S2) — ikinci destek seviyesi: düşüş hareketi sırasında ara hedef
  • Buffer 6 (S3) — üçüncü destek seviyesi: güçlü düşüş hareketleri için en uzak seviye

Everyday Pivot Levels MT4, teknik analizin zamana dirençli klasiğidir. Minimum ayar, maksimum fayda, işlem kararları için net seviyeler.

Kur. Renkleri özelleştir. Seviyelerden işlem yap.


Advanced Asktrend Filter MT4
Temirgali Orazbayev
Göstergeler
Advanced Asktrend Filter MT4 , piyasa yönünü doğru şekilde tespit etmek ve gürültüyü filtrelemek için tasarlanmış akıllı bir trend filtresidir. Gösterge, değişen volatiliteye dinamik şekilde uyum sağlar ve trend değişimlerini zamanında algılamanıza yardımcı olur; güvenilir giriş ve çıkış noktaları sunar. Hem trend fazlarında hem de yatay piyasa segmentlerinde etkili şekilde çalışır. Agresif scalping'ten ölçülü pozisyon stratejilerine kadar her ticaret stiline uygundur.
Advanced Asktrend Filter
Temirgali Orazbayev
Göstergeler
Advanced Asktrend Filter , piyasa yönünü doğru şekilde tespit etmek ve gürültüyü filtrelemek için tasarlanmış akıllı bir trend filtresidir. Gösterge, değişen volatiliteye dinamik şekilde uyum sağlar ve trend değişimlerini zamanında algılamanıza yardımcı olur; güvenilir giriş ve çıkış noktaları sunar. Hem trend fazlarında hem de yatay piyasa segmentlerinde etkili şekilde çalışır. Agresif scalping'ten ölçülü pozisyon stratejilerine kadar her ticaret stiline uygundur.
Everyday Pivot Levels
Temirgali Orazbayev
Göstergeler
Everyday Pivot Levels , bir önceki işlem gününün fiyat verilerine dayalı olarak hesaplanan klasik bir destek ve direnç göstergesidir. Gösterge otomatik olarak yedi ana seviye çizer: merkezi Pivot Noktası ve üç direnç seviyesi (R1, R2, R3) ile üç destek seviyesi (S1, S2, S3). Seviyeler her gün 00:00'da güncellenir ve tüm işlem seansı boyunca statik kalarak işlem planlaması için net referans noktaları sağlar. Gece yarısındaki görsel çizgi kırılması, yeni seviyelere geçişi kolayca takip etmeyi sağl
