Everyday Pivot Levels, bir önceki işlem gününün fiyat verilerine dayalı olarak hesaplanan klasik bir destek ve direnç göstergesidir. Gösterge otomatik olarak yedi ana seviye çizer: merkezi Pivot Noktası ve üç direnç seviyesi (R1, R2, R3) ile üç destek seviyesi (S1, S2, S3).

Seviyeler her gün 00:00'da güncellenir ve tüm işlem seansı boyunca statik kalarak işlem planlaması için net referans noktaları sağlar. Gece yarısındaki görsel çizgi kırılması, yeni seviyelere geçişi kolayca takip etmeyi sağlar.

Herhangi bir enstrüman ve zaman diliminde gün içi işlem, scalping ve swing stratejileri için uygundur.

⚙️ Ayarlar:

Direnç seviyeleri (R1, R2, R3):

R levels style — direnç çizgisi stili (varsayılan: nokta-çizgi)

R levels color — direnç çizgisi rengi (varsayılan: lacivert)

R levels width — direnç çizgisi kalınlığı

Pivot Noktası (PP):

P level style — merkez çizgi stili (varsayılan: düz)

P level color — merkez çizgi rengi (varsayılan: siyah)

P level width — merkez çizgi kalınlığı

Destek seviyeleri (S1, S2, S3):

S levels style — destek çizgisi stili (varsayılan: nokta-çizgi)

S levels color — destek çizgisi rengi (varsayılan: kahverengi)

S levels width — destek çizgisi kalınlığı

🔧 Teknik özellikler:

Gösterge 7 buffer kullanır:

Buffer 0 (R3) — üçüncü direnç seviyesi: güçlü yükseliş hareketleri için en uzak seviye

Buffer 1 (R2) — ikinci direnç seviyesi: yükseliş hareketi sırasında ara hedef

Buffer 2 (R1) — birinci direnç seviyesi: fiyat artışı için en yakın bariyer

Buffer 3 (PP) — merkezi pivot noktası: arz ve talep dengesinin ana seviyesi

Buffer 4 (S1) — birinci destek seviyesi: fiyat düşüşü için en yakın bariyer

Buffer 5 (S2) — ikinci destek seviyesi: düşüş hareketi sırasında ara hedef

Buffer 6 (S3) — üçüncü destek seviyesi: güçlü düşüş hareketleri için en uzak seviye

Everyday Pivot Levels, teknik analizin zamana dirençli klasiğidir. Minimum ayar, maksimum fayda, işlem kararları için net seviyeler.

Kur. Renkleri özelleştir. Seviyelerden işlem yap.