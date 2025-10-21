🚀 PROP QUANT EA ile Prop Firm (Fon Şirketi) Yarışmanızı Hızla Geçin

PROP QUANT EA, fon şirketi yarışmanızı zahmetsizce ve rekor sürede geçmenize yardımcı olmak için geliştirilmiş yeni nesil otomatik bir ticaret sistemidir.

Aynı zamanda fon şirketlerinin gerektirdiği disiplin ve hassasiyetle kişisel hesaplarını büyütmek isteyen yatırımcılar için de idealdir.

M5 zaman diliminde ALTIN (XAUUSD) ticareti için optimize edilen PROP QUANT EA, volatil piyasa seanslarında bile minimum riskle yüksek olasılıklı kurulumları yakalamak için gelişmiş algoritmalar kullanır.

Basitçe EA'yı XAUUSD M5'e ekleyin, Fon Hesabı Büyüklüğünüzü, Maksimum Düşüşü (Max Drawdown) ve Maksimum Günlük Düşüşü (Max Daily Drawdown) ayarlayın — veya varsayılan optimize edilmiş değerleri kullanın.

Daha fazla ticaret fırsatı için INCLUDE SCALPING ve INCLUDE ASIAN SESSION seçeneklerini etkinleştirin.

💰 Mevcut Teklif: $70 — yalnızca sonraki 5 alıcı için geçerlidir. 📈 Son Fiyat: $100 (fiyat, her 5 satın alımdan sonra $10 artar). En iyi canlı ticaret deneyimi ve en uygun backtest sonuçları için Blueberry Funded'ı öneriyoruz.

📋 Minimum Gereksinimler & Tavsiyeler

📌 Fon Şirketi: Dar spreadlere sahip herhangi bir güvenilir aracı kurum ( Blueberry Funded veya FTMO önerilir )

Dar spreadlere sahip herhangi bir güvenilir aracı kurum ( ) 💱 Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı fiyat teklifi gereklidir ( 3 ondalık basamaklı tekliflerle uyumlu değildir )

gereklidir ( ) 💵 İlk Para Yatırma: Minimum: $6,000 (1:30 kaldıraç ile) Tavsiye Edilen: $10,000 (1:30 kaldıraç ile)

⚡ Kaldıraç: Minimum 1:10, 1:30 şiddetle tavsiye edilir

💡 Akıllı ticaret yapın. Disiplinli kalın. Siz hedeflerinize odaklanırken, ağır işi PROP QUANT EA yapsın.