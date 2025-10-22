Veni
- Uzman Danışmanlar
- Anton Zverev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2336528
Her satın alımdan sonra fiyat artacaktır!
Döviz çifti: XAUUSD
Zaman dilimi: M15
Veni sadece bir EA değil, otomatik Altın ticareti için profesyonel bir araçtır.
Uyarlanabilir algoritmaların matematiksel olarak iç içe geçmesidir.
Başkaları piyasanın geçmişine bakarken, biz geleceğe bakıyoruz! Piyasa değişiyor ve biz de onunla birlikte değişiyoruz.
EA Veni'nin Avantajları
- Sabit StopLoss.
- Her işlem için maksimum risk kayıp yüzdesini seçebilirsiniz.
- Kesin zarar alma.
- Uyarlanabilir Takip Durdurma.
- Birbirinden mantıksal olarak farklı birçok strateji.
- Grid, Martingale, Ortalama yok.
- Veni üzerinde sürekli çalışma - iyileştirme, optimizasyon, iyileştirme.
EA önerileri:
- Sembol: XAUUSD
- Zaman dilimi: M15
- Kaldıraç: 1:100'den itibaren
- Ayarlar: varsayılan olarak
- Aracı kurumlar: IC Markets, Exness, RoboForex
- Hesap türü: Ham, Sıfır veya ECN
- Minimum yatırım tutarı: 100 dolar
- Optimizasyon: 2024'ten itibaren