Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2336528 Her satın alımdan sonra fiyat artacaktır! Döviz çifti: XAUUSD Zaman dilimi: M15





Veni sadece bir EA değil, otomatik Altın ticareti için profesyonel bir araçtır.

Uyarlanabilir algoritmaların matematiksel olarak iç içe geçmesidir.

Başkaları piyasanın geçmişine bakarken, biz geleceğe bakıyoruz! Piyasa değişiyor ve biz de onunla birlikte değişiyoruz.





EA Veni'nin Avantajları

Sabit StopLoss.

Her işlem için maksimum risk kayıp yüzdesini seçebilirsiniz.

Kesin zarar alma.

Uyarlanabilir Takip Durdurma.

Birbirinden mantıksal olarak farklı birçok strateji.

Grid, Martingale, Ortalama yok.

Veni üzerinde sürekli çalışma - iyileştirme, optimizasyon, iyileştirme.