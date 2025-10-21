Concordia

B, ticaretteki en saygın üç analitik temeli bir araya getiriyor: Hareketli Ortalama (MA) , Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması (MACD) .
Concordia, kolektif içgörülerini tek bir tutarlı çerçevede bir araya getirerek, trend ve momentumun temel uyumuna dayanan net ve birleşik sinyaller sunar. Bu gösterge, gerçek zamanlı hesaplama ile tik-tik yöntemi kullanır.

Nasıl Çalışır?

  • Grafik Görünümü:
    Ana grafiğin üzerinde dinamik bir MA çizgisi yer alıyor.
    Yukarı ok = potansiyel uzun vadeli fırsat.
    Aşağı ok = potansiyel kısa kurulum.

  • Temel Mantık:
    Concordia tek bir tetikleyiciye dayanmaz; trend uyumunu , momentum gücünü ve piyasa yönünü uyarlanabilir çok faktörlü bir model aracılığıyla değerlendirir.
    Concordia, ancak bu temel göstergeler uyum içinde hareket ettiğinde bir sinyali vurgular ve piyasa gürültüsü ile gerçek fırsat arasında istikrarlı ve dengeli bir karar katmanı oluşturur.

  • Filtreleme:
    Trend onayı , MA eğimi veya MA'ya göre fiyat pozisyonu aracılığıyla iyileştirilir ve böylece sinyallerin yalnızca altta yatan yapı tarafından desteklendiğinde görünmesi sağlanır.

Uyarılar

Gerçek zamanlı bildirimleri tam olarak istediğiniz şekilde alın:

  • MetaTrader içinde anında açılan uyarılar,

  • Mobil cihazınıza isteğe bağlı anlık bildirimler ,

  • Veya uzaktan izleme için e-posta bildirimleri .
    (Push veya e-posta uyarılarını etkinleştirmek için bunları MT4'te Araçlar → Seçenekler → Bildirimler altında yapılandırın.)

İnce Ayar İpuçları

  • Hassasiyet:
    Daha sık sinyaller için MAPeriod'u düşürün ve biraz daha gevşetilmiş RSI eşikleri kullanın (daha düşük Satın Alma Seviyesi / daha yüksek Satış Seviyesi).

  • Trend Filtreleme:
    Yanlış tersine çevirmeleri azaltmak için UseMASlope = true değerini koruyun ve SlopeLookback değerini 5–8'e çıkarın.

  • MACD Ayarları:
    Gün içi işlemler için 8 / 21 / 5 gibi daha hızlı değerleri göz önünde bulundurun.
    Salınım ticareti için varsayılan 12 / 26 / 9 , pürüzsüz ve güvenilir trend onayı sunar.


Bu göstergeyi test ederken, strateji test cihazının çok yavaş çalıştırılması gerekir. Bu gösterge, gerçek zamanlı hesaplamalar kullanarak adım adım bir yöntem kullanır.

Strateji testinde, tikler arasında gerçek bir fiyat dinamiği yoktur, her şey sıralı olarak gerçekleşir, bu da gerçek zamanlı hesaplama kullanan bir indikatör için karışıklığa neden olur.


