SmartLot Manager, hız ve hassasiyete önem veren yatırımcılar için profesyonel bir yardımcıdır. Manuel lot hesaplamayı ve ne kadar kaybedeceğinizi veya kazanacağınızı tahmin etmeye çalışmayı unutun. Bu araç, sadece grafik üzerindeki çizgileri hareket ettirerek emir vermenizi ve riskleri yönetmenizi sağlar.

Zarar Durdur (Stop Loss) ve Kâr Al (Take Profit) seviyelerinizi sadece fiyat olarak değil, mevduat para biriminiz cinsinden somut tutarlar olarak görürsünüz.

Ana Özellikler:

Görsel Ticaret: Üç çizgi (Giriş, Zarar Durdur, Kâr Al), işlemi açmadan önce görsel olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Üç çizgi (Giriş, Zarar Durdur, Kâr Al), işlemi açmadan önce görsel olarak ayarlamanıza olanak tanır. Anlık Hesaplama: Panel, potansiyel kâr ve zararı mevduat para birimi ve puan cinsinden gerçek zamanlı olarak gösterir.

Panel, potansiyel kâr ve zararı mevduat para birimi ve puan cinsinden gerçek zamanlı olarak gösterir. Tüm Emir Tipleri: Piyasa emirlerini ve bekleyen emirleri (Limit/Stop) destekler. Araç, giriş fiyatının konumuna bağlı olarak emir tipini (Buy/Sell, Limit/Stop) otomatik olarak algılar.

Piyasa emirlerini ve bekleyen emirleri (Limit/Stop) destekler. Araç, giriş fiyatının konumuna bağlı olarak emir tipini (Buy/Sell, Limit/Stop) otomatik olarak algılar. Risk Yönetimi: Belirlenen riske dayalı olarak pozisyon hacminin (lot) kolay hesaplanması. Ayarlarda 2 mod bulunur: sabit lot ve dinamik lot.

Belirlenen riske dayalı olarak pozisyon hacminin (lot) kolay hesaplanması. Ayarlarda 2 mod bulunur: sabit lot ve dinamik lot. Kullanım Kolaylığı: Çizgileri istediğiniz seviyelere sürükleyin ve “Place Order” düğmesine tıklayın.

Avantajlar: