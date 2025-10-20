Advanced Asktrend Filter, piyasa yönünü doğru şekilde tespit etmek ve gürültüyü filtrelemek için tasarlanmış akıllı bir trend filtresidir. Gösterge, değişen volatiliteye dinamik şekilde uyum sağlar ve trend değişimlerini zamanında algılamanıza yardımcı olur; güvenilir giriş ve çıkış noktaları sunar.

Hem trend fazlarında hem de yatay piyasa segmentlerinde etkili şekilde çalışır. Agresif scalping’ten ölçülü pozisyon stratejilerine kadar her ticaret stiline uygundur.

⚙️ Ayar:

Calculate period — ana ve tek parametre. İçsal volatilite ve trend yapısı hesaplamasının dayandığı zaman aralığını belirler.

(Daha yüksek değerler daha “yumuşak” sinyaller verir. Daha düşük değerler indikatörü daha duyarlı yapar.)

🔧 Teknik özellikler:

Gösterge 4 tampon (buffer) kullanır:

Buffer 0 — mavi ok: yükseliş trendine geçiş sinyali.

Buffer 1 — kırmızı ok: düşüş trendine geçiş sinyali.

Buffer 2 — mavi çizgi: istikrarlı yükseliş trendini gösterir.

Buffer 3 — kırmızı çizgi: istikrarlı düşüş trendini gösterir.

Advanced Asktrend Filter, ayarlarda minimalizm, sonuçlarda maksimalizm demektir. Basit arayüz, yüksek bilgi içeriği, güvenilir mantık.

Kurun. Açın. Trend akışı içinde işlem yapın.