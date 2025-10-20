Simplet Delta
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Simple Delta – Müşteri Açıklaması
Simple Delta, MetaTrader 5 için temiz ve verimli bir hacim delta göstergesidir ve her mum çubuğunun üzerinde normalize edilmiş alım ve satım baskısını gösterir.
Sunduğu Özellikler
Göstergeler, delta’yı (alım hacmi eksi satış hacmi) hesaplamak için gerçek zamanlı tick verilerini analiz eder ve her mum çubuğunun üzerinde tek bir normalize değer (-10 ila +10) gösterir. Pozitif değerler alıcı baskısını gösterir (seçtiğiniz alım rengiyle), negatif değerler ise satıcı baskısını gösterir (seçtiğiniz satış rengiyle).
Öne Çıkan Özellikler
-
Anında görsel netlik: her mum için bir sayı — karmaşa yok, sadece uygulanabilir veriler
-
6 profesyonel renk teması + tamamen özelleştirilebilir renkler
-
Mevcut mumda her 2 saniyede bir gerçek zamanlı güncelleme
-
Grafik düzeninize uyacak şekilde metin konumu ayarlanabilir
-
M5 ve M15 zaman dilimleri için optimize edilmiştir
Karmaşık göstergelerle grafikleri doldurmadan, temiz ve dikkat dağıtmayan emir akışı analizi yapmak isteyen trader’lar için mükemmeldir.