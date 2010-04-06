HSS Pro Price Action EA rs

HSS PRO PRICE ACTION EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir!





Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 karşılık gelen çift için 8 Set_file mevcuttur!





İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü güçlü Fiyat Hareketi kalıplarına dayanmaktadır - Çekiç ve Kayan Yıldız!





EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır.

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.19'u kullanın.





Uzman Danışman Özellikleri:

- EA aynı anda 8 çiftte çalışabilir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Her işlemde, broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtresi, Çalışma günleri filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Hesabın kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 uygundur.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Zaman dilimi: H1.

- Çalışma süresi: EA, Çalışma günleri filtresine ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca işlem açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven işlevleriyle.

- EA'nın Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- 8 önerilen grafiği açın:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasındaki "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.19'u edinin).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracınızın sunucusunda farklı bir GMT saat dilimi varsa - Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (aracının saat dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için dar spread'lere sahip hesap seçmek çok önemlidir: ECN veya Raw spread.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.