Mean reversion quant

"Mean Reversion Quant" Tanıtımı

Dikkatinize sunuyorum: "Mean Reversion Quant" — yapay zeka (YZ) kullanılarak etkili emir ağı (grid) ticareti için geliştirilmiş bir ticaret botudur. Kanıtlanmış ortalamaya geri dönüş (mean reversion) stratejilerine dayanarak güvenilir bir çalışma sağlaması için onu oluşturdum. Amaç, sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir.

"Mean Reversion Quant" Neler Yapabilir:

  • Optimizasyon Yeteneğine Sahip Akıllı Adaptif Grid: Bot, değişen piyasa koşullarına göre optimize edilebilen akıllı adaptif bir grid kullanarak ticaret yapar. Bu, sistemin maksimum etkinlik için grid parametrelerini dinamik olarak ayarlamasını sağlar.

  • Güvenilir Emir Ağı Ticareti: Mean Reversion Quant, fiyatın ortalamaya geri dönüşünü yakalayarak etkili ticaret yapmak için emir ağı stratejisini kullanır.

  • Hassasiyet İçin Yapay Zeka: Bot, derin piyasa analizi, gizli trendlerin tespiti ve grid içindeki emir yerleşiminin optimizasyonu için modern YZ teknolojilerini ve sinir ağlarını entegre eder.

  • AUDCAD Odaklanması: Botun algoritmaları, AUDCAD döviz çiftine göre hassas bir şekilde ayarlanmıştır, bu da ticarette maksimum etkinlik ve doğruluk sağlar.

  • 7/24 Çalışma (Hafta İçi 5 Gün): Bot, tüm çalışma haftası boyunca günün her saati ticaret yapar.

  • Esnek Risk Ayarları: Emir ağı parametrelerini ayarlayarak rahat ettiğiniz risk seviyesini tamamen kontrol edersiniz.

  • Anlaşılır Arayüz: Sezgisel arayüzü sayesinde botun kullanımı yeni başlayanlar için bile kolaydır.

"Mean Reversion Quant" Kararları Nasıl Alır:

Bot acele etmez. Yapay zeka ile güçlendirilmiş göstergeler ve modeller kompleksini kullanarak, emirleri ağa yerleştirmek için en avantajlı giriş noktalarını sabırla bekler. Anahtar nokta, emirlerin sayısı değil, kalitesi ve en uygun konumudur.

Depozito Gereksinimleri:

Bot ile çalışmaya başlamak için minimum depozito 200 $'dır, ancak en iyi sonuçları ve daha istikrarlı bir çalışmayı elde etmek için arzu edilen depozito 500 $'dır.

Eğer AUDCAD ticareti yapıyor ve YZ kullanarak emir ağı ticareti için güvenilir bir yardımcı arıyorsanız, Mean Reversion Quant sizin ideal çözümünüz olabilir!

Teknik Detaylar:

  • Ticaret Yapar: Yalnızca AUDCAD.

  • Zaman Dilimi (Timeframe): H1 (adapte edilebilir).

  • Hesap Türü: Hedging (Korunma).

  • Strateji: Yapay zeka ile güçlendirilmiş emir ağı stratejisini kullanır. Martingale gibi riskli yöntemler uygulamaz. Pozisyonları sinyallere, Stop Loss veya Take Profit'e göre kapatır.

  • Parametreler: "Aşamalı Lot" (Progressive lot), "Sabit Lot" (Fixed lot), "Maksimum Pozisyon" (Max positions), "Zaman Gecikmesi" (Time delay), "Maksimum Spread" (Max spread), "Stop Loss", "Take Profit" dahil olmak üzere gerekli tüm ayarlar ve emir ağı yönetimi için parametreler.



Yazarın diğer ürünleri
Quantum gold QG
Dmitriy Nechaev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Quantum Gold: Altın Ticareti (XAU/USD) için Algoritmik Optimizasyon Quantum Gold ile tanışın — XAU/USD finansal enstrümanının ticareti için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir uzman sistem. Yapay Zeka (AI) alanındaki en son gelişmeleri entegre eden Quantum Gold, sadece otomatik bir çözümden çok daha fazlasıdır; kıymetli metaller segmentinde 7/24 piyasa analizi yapabilen ve otonom ticari kararlar alabilen son derece akıllı bir komplekstir. Quantum Gold, profesyonel tüccarların kanıtlanmış stra
Super euro scalper
Dmitriy Nechaev
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Super Euro Scalper: EURUSD için Kısa Stop Loss'lu Yüksek Hassasiyetli Scalper Karşınızda Super Euro Scalper — özellikle EURUSD döviz çiftinde etkili scalping ticareti için tasarlanmış bir ticaret robotu. Potansiyel kayıpları en aza indirmeye ve güvenilir bir çalışma sağlamaya yardımcı olan kısa bir stop loss a odaklanarak geliştirdim. Amacımız sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir. Super Euro Scalper'ın Yapabildikleri: Güvenilir Scalping Ticareti: Super Euro Scalper
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız? Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader" 'ı yarattık. Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yolu olduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi payl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt