Retire Plan, fiyat aksiyonu ve trend filtrelerine dayanan, ayrıca üst zaman dilimi onayıyla çalışan bir MT4 al-sat ok göstergesidir. Gösterge, son X barlık geçmiş performansı gösteren kullanışlı bir istatistik paneliyle gelir: toplam kazanma oranı (%), en uzun kayıp ve kazanç serileri ve puan cinsinden nihai net P/L. Panel sonuçları bazen “gerçek olamayacak kadar iyi” görünebilir, ancak panel son derece doğrudur ve ok sinyalleri ASLA REPAINT ETMEZ.





Ayarlar; standart uyarılar, panel konumlandırması ve renkleri içerir. Bunların dışında MA filtresi ile aşırı alım/aşırı satım filtresi, sinyal kalitesi ve frekansı üzerinde en büyük etkiye sahiptir; bu da panel performansını iyileştirebilir veya kötüleştirebilir. Bu durum, trader’ların farklı kombinasyonları test etmesine geniş olanak tanır.





NASIL İŞLEM AÇILIR:





Alım sinyali: Bir alım oku çıkar çıkmaz hemen girin ve TP’yi yeşil noktaya ve grafikte nesne olarak belirtilen TP fiyatına koyun. SL’yi grafikte kırmızı “X” nesnesiyle gösterilen SL fiyatına ve tam fiyat etiketine göre ayarlayın.





Satım sinyali: Bir satım oku çıkar çıkmaz hemen girin ve TP’yi yeşil noktaya ve grafikte nesne olarak belirtilen TP fiyatına koyun. SL’yi grafikte kırmızı “X” nesnesiyle gösterilen SL fiyatına ve tam fiyat etiketine göre ayarlayın.





