AurumNavigator V2
- Uzman Danışmanlar
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.32
- Etkinleştirmeler: 5
AurumNavigator V2 – Ürün Açıklaması
Çoklu Piyasa Uyumlu Akıllı Expert Advisor
AurumNavigator V2, Forex ve değerli metaller (Altın/XAU) piyasalarında otomatik işlem yapmak için tasarlanmış bir EA’dır ve MT5 netting modu hesapları için optimize edilmiştir.
Temel Özellikler
Uyarlanabilir Strateji
-
Piyasa rejimini otomatik algılama (trend/dar aralık/volatilite)
-
3 işlem modu: trend takibi, ortalamaya dönüş, volatilite kırılımı
-
Hassas girişler için impuls-geri çekilme sistemi
Gelişmiş Risk Yönetimi
-
ATR tabanlı dinamik stop-loss
-
Çoklu take-profit ve trailing stop
-
Günlük ve genel drawdown limitleri
-
Enstrümana göre otomatik pozisyon boyutu (Altın %20, Forex %100, Endeksler %25)
-
Netting modu koruması: güvenli birikim için maksimum lot 0.2
Uyumluluk
-
MT5 Netting ve Hedging modları
-
Çoklu sembol desteği: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, endeksler
-
Seans filtreleri (Londra/New York)
-
Spread ve slippage otomatik yönetimi
Performans
-
EURUSD H1, XAUUSD D1, GBPUSD M30 üzerinde doğrulanmış testler
-
“Volume limit reached” hatasına karşı koruma
-
Kârı en üst düzeye çıkarmak için akıllı trailing stop
-
Otomatik breakeven
Sürüm: 2.32 | Tür: Expert Advisor | Platform: MetaTrader 5
Sermaye koruması güçlendirilmiş ve piyasa koşullarına otomatik uyum sağlayan profesyonel bir EA.