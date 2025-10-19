Golden Momentum AVS

O Golden Momentum AVS é um expert criado para operar no ouro. Ele detecta a alta volatilidade do mercado e executada a negociação no sentido da tendência.

Vai fazer apenas uma operação lucrativa no dia, caso a primeira operação não seja lucrativa, ele executará mais entrada. Então após o lucro pode desligar seu PC.

PAR DE MOEDA

XAUUSD H1

O BOT funciona com quantia mínima de U$$ 100

Escolha seu LOTE de acordo com gerenciamento de risco recomendado

De 0.01 a cada U$$ 1000!!!


ATENÇAO! Antes de executar em conta REAL faça backteste!!!


GRATUITO por tempo LIMITADO

Leornad Scott
21
Leornad Scott 2025.10.19 15:28 
 

Muito bom, top demais

