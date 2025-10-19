Easy Assistance MT5

Kolay Yardım, MetaTrader 4 ve 5 için tasarlanmış, işlem iş akışınıza basitlik ve hassasiyet katmak üzere tasarlanmış modern ve kullanıcı dostu bir göstergedir.

Grafikte doğrudan lot boyutu giriş alanı ile birlikte sezgisel SATIN AL ve SAT düğmeleri ekleyerek, işleminizin Risk/Ödül Oranını (RR Oranı) hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır.


Al veya Sat butonuna tıkladığınızda gösterge otomatik olarak grafikte Giriş , Zarar Durdur ve Kar Al çizgilerini çizer.

Bu çizgiler, başlangıçta önceden tanımladığınız ATR tabanlı ayarlarınıza göre yerleştirilir. Bu çizgilerden herhangi birini yeni fiyat seviyelerine serbestçe taşıyabilirsiniz ve gösterge, RR Oranı hesaplamalarını buna göre anında günceller .


Lot büyüklüğü alanı pozisyon büyüklüğünüzü anında değiştirmenize olanak tanır.

Tüm RR hesaplamaları girilen lot büyüklüğüne göre otomatik olarak ayarlanır ve doğru, gerçek zamanlı risk ölçümleri sağlar.


Temizle düğmesi, grafikte elle çizilmiş öğeleri etkilemeden gösterge tarafından oluşturulan tüm nesneleri kaldırır; böylece kişisel açıklamalarınız bozulmadan kalır.


Kolay Yardım , kullanım kolaylığı ve hıza odaklanılarak oluşturulmuştur.

Risk/Ödül Oranlarını doğrudan işlem grafiğinizden hesaplamanın ve yönetmenin en basit ve en hızlı yolu olarak ismine gerçekten yakışıyor.


