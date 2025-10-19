💎 Ticaret için tek bir isim var — iXAMiQ.

iXAMiQ Master EA, Exness platformunda Altın (XAUUSDm) işlemleri yapmak için özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik bir Scalping Expert Advisor’dır.

1 dakikalık (M1) zaman diliminde çalışır ve ultra yüksek kaldıraç (1 : 9999) ile düşük gecikme (~100 ms ping) ortamları için optimize edilmiştir.

Sistem, karmaşık ayarlardan ziyade hız ve doğruluğu tercih eden trader’lar için hızlı ve doğrudan işlem yürütme mantığı kullanır.

Tüm varsayılan ayarlar Exness / XAUUSDm için optimize edilmiştir — giriş parametrelerinin değiştirilmemesi şiddetle tavsiye edilir.

⚙️ Önerilen Ayarlar

Parametre Önerilen Değer Broker Exness Sembol XAUUSDm (Altın) Zaman Dilimi M1 (1 Dakika) Kaldıraç 1 : 9999 Ping ≈ 100 ms Minimum Yatırım 500 USD En İyi Yatırım Aralığı 1 000 – 3 000 USD Giriş Parametreleri (Inputs) Varsayılan olarak bırakın — değiştirmeyin

EA tamamen Exness sunucuları için optimize edilmiştir.

Parametrelerin veya broker koşullarının değiştirilmesi, yürütme hızını ve doğruluğu olumsuz etkileyebilir.

🧠 Nasıl Çalışır

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde hızlı scalping işlemleri gerçekleştirir.

Yalnızca Altın (XAUUSDm) için tasarlanmıştır ve Exness’in gerçek piyasa verileriyle test edilmiştir.

Düşük spread, hızlı yürütme ve sabit ping (~100 ms) koşullarında en yüksek performans gösterir.

💰 Sermaye ve Risk

500 USD yatırımla, volatilite ve yüksek kaldıraç nedeniyle orta düzeyde risk vardır.

1 000 – 3 000 USD yatırımla, hesap istikrarı artar ve normal piyasa koşullarında risk minimum seviyededir.

EA otomatik risk yönetimi veya sermaye koruma sistemi içermez; performans, piyasa koşulları ve broker yürütme kalitesine bağlıdır.

⚠️ Yasal Uyarı

iXAMiQ Master EA, kar garantisi vermez ve zarar riskini ortadan kaldırmaz.

Sermaye koruma veya otomatik risk yönetim sistemi bulunmamaktadır.

Canlı işlem yapmadan önce EA’yı mutlaka demo hesapta test edin.

Finansal piyasalarda işlem yapmak, sermaye kaybı riski içerir.

