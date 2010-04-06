Hanging Man and Inverted Hammer Pro m
MT4 için "Asılı Adam ve Ters Çekiç Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok, Gecikme Yok.
- "Asılı Adam ve Ters Çekiç Pro" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte boğa Ters Çekiç ve ayı Asılan Adam formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Asılan Adam - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar ve Mobil uyarılarla.
- "Asılı Adam ve Ters Çekiç Pro" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleri ve Bekleyen Emirlerle birlikte kullanmak için mükemmeldir.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - Eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.
- Bilgi Ekranı ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
