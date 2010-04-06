Round Levels mp

MT4 için "Yuvarlak Seviyeler" Forex Göstergesi.





- "Yuvarlak Seviyeler" göstergesi, destek/direnç seviyelerini dikkate alan yatırımcılar için olmazsa olmaz bir yardımcı göstergedir.

- Fiyat, yuvarlanma seviyelerine büyük ölçüde saygı gösterir - fiyat yuvarlanma seviyelerinden çok sık geri döner.

- H4 ve D1 zaman dilimleri için 1000 puanlık Adım kullanın.

- H1 ve daha düşük zaman dilimleri için (gün içi işlemler için) 500 puanlık Adım kullanın.

- Ayrıca, yuvarlanma seviyeleri, Kâr Al (yuvarlanma seviyesinin önünde) ve SL (yuvarlanma seviyesinin arkasında) emirleri tahsis etmek için de iyidir.

- Bu seviyeler, özellikle fiyat yatay ve yatay seyrettiğinde çok güçlüdür.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.