Round Levels mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Yuvarlak Seviyeler" Forex Göstergesi.
- "Yuvarlak Seviyeler" göstergesi, destek/direnç seviyelerini dikkate alan yatırımcılar için olmazsa olmaz bir yardımcı göstergedir.
- Fiyat, yuvarlanma seviyelerine büyük ölçüde saygı gösterir - fiyat yuvarlanma seviyelerinden çok sık geri döner.
- H4 ve D1 zaman dilimleri için 1000 puanlık Adım kullanın.
- H1 ve daha düşük zaman dilimleri için (gün içi işlemler için) 500 puanlık Adım kullanın.
- Ayrıca, yuvarlanma seviyeleri, Kâr Al (yuvarlanma seviyesinin önünde) ve SL (yuvarlanma seviyesinin arkasında) emirleri tahsis etmek için de iyidir.
- Bu seviyeler, özellikle fiyat yatay ve yatay seyrettiğinde çok güçlüdür.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.