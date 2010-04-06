DeMarker with Alerts m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Uyarılı DeMarker" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- DeMarker osilatör çizgisi, mevcut fiyat pozisyonunu önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre gösterir.
- Hem PC hem de Mobil için dahili Uyarılar: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- Aşırı Alım bölgesi, DeMarker'ın 0,7'nin üzerinde olduğu, Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında olduğu zamandır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi teknikleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.