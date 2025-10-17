Anchored VWAP MT5

Sabitlenmiş VWAP Göstergesi

Anchored VWAP, bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP) hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar.

Bunu yaparak, yatırımcılar piyasa duyarlılığı hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilir, dinamik destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir ve fiyat hareketi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi seçilen ilgi noktasından daha iyi anlayabilirler.

Nasıl Çalışır?