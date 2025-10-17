Anchored VWAP MT5
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi
Anchored VWAP, bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP) hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar.
Bunu yaparak, yatırımcılar piyasa duyarlılığı hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilir, dinamik destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir ve fiyat hareketi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi seçilen ilgi noktasından daha iyi anlayabilirler.
Nasıl Çalışır?
-
Kullanıcı Tarafından Seçilen Bağlantı:
Gösterge, grafikte bir sabitleme noktası görevi gören dikey bir çizgi oluşturur. Yatırımcılar bu dikey çizgiyi istedikleri herhangi bir başlangıç noktasına (örneğin, bir kırılma seviyesi, yüksek/düşük salınım veya haberlere tepki) kolayca taşıyabilirler.
-
Hesaplama:
Sabitleme noktası ayarlandıktan sonra, gösterge o andan itibaren VWAP'yi otomatik olarak hesaplar ve hem fiyat hem de hacim verilerini hesaplamasına entegre eder. Ortaya çıkan VWAP çizgisi, piyasa geliştikçe dinamik olarak güncellenir ve seçilen noktadan bu yana işlem hacmine göre ortalama işlem fiyatının net bir görüntüsünü sunar.
-
Grafik Etkileşimi:
Grafikte bulunan yerleşik bir düğme, kullanıcıların VWAP çizgisinin görünürlüğünü kolayca açıp kapatmalarına olanak tanıyor; temiz bir işlem çalışma alanı sağlamak için gerektiğinde çizgiyi gösterip gizleyebiliyor.
-
Esneklik:
Genellikle her işlem gününün başında sıfırlanan standart VWAP'nin aksine, Sabitlenmiş VWAP herhangi bir zaman dilimine uygulanabilir ve herhangi bir grafik noktasına sabitlenebilir. Bu esneklik, onu belirli piyasa olaylarına veya dönemlerine odaklanmak isteyen günlük yatırımcılar, dalgalı yatırımcılar ve analistler için uygun hale getirir.