Anchored VWAP MT4

Sabitlenmiş VWAP Göstergesi

Anchored VWAP, bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP) hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar.

Bunu yaparak, yatırımcılar piyasa duyarlılığı hakkında daha derinlemesine bilgi edinebilir, dinamik destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir ve fiyat hareketi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi seçilen ilgi noktasından daha iyi anlayabilirler.

Nasıl Çalışır?

  • Kullanıcı Tarafından Seçilen Bağlantı:
    Gösterge, grafikte bir sabitleme noktası görevi gören dikey bir çizgi oluşturur. Yatırımcılar bu dikey çizgiyi istedikleri herhangi bir başlangıç noktasına (örneğin, bir kırılma seviyesi, yüksek/düşük salınım veya haberlere tepki) kolayca taşıyabilirler.

  • Hesaplama:
    Sabitleme noktası ayarlandıktan sonra, gösterge o andan itibaren VWAP'yi otomatik olarak hesaplar ve hem fiyat hem de hacim verilerini hesaplamasına entegre eder. Ortaya çıkan VWAP çizgisi, piyasa geliştikçe dinamik olarak güncellenir ve seçilen noktadan bu yana işlem hacmine göre ortalama işlem fiyatının net bir görüntüsünü sunar.

  • Grafik Etkileşimi:
    Grafikte bulunan yerleşik bir düğme, kullanıcıların VWAP çizgisinin görünürlüğünü kolayca açıp kapatmalarına olanak tanıyor; temiz bir işlem çalışma alanı sağlamak için gerektiğinde çizgiyi gösterip gizleyebiliyor.

  • Esneklik:
    Genellikle her işlem gününün başında sıfırlanan standart VWAP'nin aksine, Sabitlenmiş VWAP herhangi bir zaman dilimine uygulanabilir ve herhangi bir grafik noktasına sabitlenebilir. Bu esneklik, onu belirli piyasa olaylarına veya dönemlerine odaklanmak isteyen günlük yatırımcılar, dalgalı yatırımcılar ve analistler için uygun hale getirir.


Yazarın diğer ürünleri
Percent Change Levels MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Power Trend Radar – Gelişmiş Hacim ve Aralık Tabanlı Trend Tespiti Power Trend Radar   göstergesi   , yükseliş ve düşüş hacim   dinamiklerini merkezi bir eksen etrafında birleştirerek kesişme noktalarını ve genel piyasa eğilimini görselleştirir. Merkez çizgisi, yükseliş ve düşüş güçlerinin kesiştiği noktaları işaretlemekle kalmaz, aynı zamanda ortalama yön hareketini (yükselen veya düşen) de yansıtarak trend momentumunun net bir görünümünü sunar. Hacim analizine ek olarak, gösterge görsel ipuçla
TradeGuard
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
TradeGuard – Hafif Hesap ve Pozisyon İzleme Göstergesi TradeGuard,   gerçek zamanlı hesap ve işlem verilerini doğrudan grafiğinizde görüntüler. Hesap Genel Bakışı: Denge       – Cari hesap bakiyesi. Öz sermaye       – Gerçek zamanlı hesap özkaynağı (bakiye + değişken K/Z). Marj       – Açık pozisyonlar için kullanılan marj. Serbest Marj       – Yeni işlemler için kullanılabilir marj. Toplam Risk %       – Hesap bakiyesinin yüzdesi olarak toplam risk maruziyeti. Toplam Yüzer       – Tüm açık poz
FREE
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
MT4 için DealMaps Göstergesinin Tanıtımı The       DealMaps Göstergesi       ticaret geçmişinizi doğrudan grafiğinizde görsel bir yol haritasına dönüştüren güçlü bir ticaret aracıdır. Şimdi       genişletilmiş işlevsellik ve özelleştirme   , yalnızca kapalı işlemleri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda dinamik olarak izler       açık pozisyonlar       gerçek zamanlı olarak. Netlik ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge size şu konularda yardımcı olur: -   Geçmiş performan
Percent Change Levels
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Yüzde Değişim Seviyeleri – MetaTrader için Özelleştirilebilir Yüzde Değişim Göstergesi MetaTrader için   Yüzde Değişim Seviyeleri   göstergesi, seçilen herhangi bir mumun açılış fiyatından hesaplanan yüzde değişim seviyelerinin net bir görsel sunumunu sağlar. Grafiklerinde kesin referans noktaları isteyen yatırımcılar için tasarlanan gösterge, seçilen bir mumun açılışından itibaren yüzde cinsinden fiyat değişimlerini yansıtan yatay seviyeleri dinamik olarak çizer. Gösterge, açılış seviyesinin ke
Candle Overlay MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Leveler –   Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını ve temel çubuk tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge   32 sembolü   destekler ve her sem
Candle Overlay MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Mum Kaplaması Mum Kaplaması,   yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır. Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi gr
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Düzleştirici –       Destek ve direnç ızgara seviyelerini ve önemli bar tabanlı bölgeleri çizer. Temel Özellikler: Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar) Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları. Gösterge destekler       32 sembol   ve her sembolün brokerinizin Ma
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Sabitlenmiş VWAP Göstergesi Anchored VWAP,   bir işlem seansının başlangıcı yerine, grafikte kullanıcı tarafından seçilen belirli bir noktadan   Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat'ı (VWAP)   hesaplamak üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların göstergeyi önemli piyasa olaylarına (örneğin, önemli bir yükseliş veya düşüş, bir kazanç duyurusu veya etkili bir haber) bağlayarak fiyat ve hacim davranışlarını hassas bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Bunu yaparak, yatırımcıl
