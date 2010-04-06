WPR for 8 Symbols mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "8 Sembol için WPR" Forex Göstergesi, Yeniden boyama gerektirmez.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Güçlü Aşırı Alım bölgesinden (-10'un üzerinde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (-90'ın altında) Alış girişleri almak harikadır.
- "8 Sembol için WPR", tek bir grafikte 8 farklı forex sembolüne kadar WPR değerlerini kontrol etme fırsatı sunar.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirmek için de mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.