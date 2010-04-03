Delta CandleTool

**V2 sürümüne kadar geçerli olan lansman promosyonu**

DeltaCandleTool – Piyasa Mikro Yapı Analizi

DeltaCandleTool, gelişmiş bir piyasa mikro yapı göstergesidir. Her mum çubuğu için iç hacim profilini yeniden oluşturur ve daha bilinçli ticaret kararları almak için detaylı bilgiler sunar.

Ayarlar etkinleştirildiğinde, bir mumun üzerine gelirken orta fare düğmesine basıldığında, açılır pencere şu detaylı istatistikleri gösterir: yüksek/düşük fiyatlar, Kontrol Noktası (POC), delta ve daha fazlası.

Profesyonel veya yarı profesyonel kullanım için tasarlanmıştır
Önerilen zaman dilimi: M5

Çalışma Mantığı

1. Veri Toplama

Görünen her mum için göstergeler, daha düşük bir zaman diliminden ( InpLowerTF ) Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış (OHLC) fiyatlarını alır.
Bu değerler, mum ve alt-bar bazında bir matris içinde saklanır ve mum içi dağılım simüle edilir.

2. Profil Oluşturma

  • Fiyatlar InpBinSizePips değerine göre bin’ler halinde gruplanır.

  • Her bin, oluşum sayısına göre yaklaşık hacim kaydeder.

  • Dağılım normalleştirilir ve aşağıdakiler hesaplanır:

    • POC (Point of Control): en yoğun işlem gören fiyat seviyesi

    • Value Area (VA): toplam hacmin %70’ini kapsayan alan

    • Delta: POC üzerindeki hacim – POC altındaki hacim

    • Imbalances (Dengesizlikler): InpImbalanceThreshold değerini aşan alım/satım dengesizliği

Grafik Gösterimi

  • Bin’ler, mumların arkasında renkli dikdörtgenler olarak gösterilir ( InpColdColor → InpHotColor ).

  • POC ve Value Area, yatay çizgilerle çizilir.

  • ▲ veya ▼ deltayı (alım/satım baskısı) gösterir.

  • Güçlü dengesizlik gösteren mumlar renkli çerçeve ile vurgulanır.

  • Dinamik araç ipucu (tooltip), fare ile üzerine gelindiğinde mum detaylarını gösterir.

  • Genel istatistik çubuğu, son 5 mumu özetler: bias, kümülatif delta, boğa/ayı oranı, dengesizlikler.

Uyarılar

  • InpEnableAlerts = true ise, son mumda güçlü bir dengesizlik tespit edildiğinde sesli veya metin uyarısı verilir.

  • InpAlertCooldown ile spam önleme özelliği vardır.

Görsel Kılavuz

Öğe Anlamı
Renkli alanlar İşlem yoğunluğu
Beyaz çizgi POC (en çok işlem gören fiyat)
Mavi kesikli çizgiler Value Area Yüksek / Düşük
Yeşil/Kırmızı ok Alıcı/satıcı hakimiyeti
Renkli çerçeve Güçlü dengesizlik
Araç ipucu Mum detayları (POC, delta, VA…)
Üst istatistik çubuğu Son 5 mumun özeti

