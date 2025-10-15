Lansman fiyatı: 199 dolar

Değer odaklı lansman stratejisinin bir parçası olarak her satış bloğundan sonra fiyat kademeli olarak artacaktır.

Ne kadar erken satın alırsanız ArtQuant Pound , daha iyi bir fiyat elde edersiniz. (Yapay indirimler veya agresif promosyonlar yok. Artan fiyat, sistemin kalitesini ve uzun vadeli performansını yansıtır.)

ArtQuant Pound özellikle ticaret için tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır (EA) GBPUSD ile Uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve adaptif bir yapı ile inşa edilmiştir.

İç mantığı, otomatik teknik analiz, dinamik risk kontrolü ve akıllı şebeke yürütme modelini bir araya getiriyor. martingale veya toplu çarpma olmadan .

Hacim ölçekleme veya aşırı uyum stratejilerine dayanan birçok sistemin aksine, ArtQuant Pound Akıllı maruz kalma yönetimi ve tamamen yapılandırılabilir parametrelerle gerçek piyasa davranışlarına uyum sağlayarak disiplinli ve gerçekçi bir yaklaşım izler.

Ana özellikler

Yalnızca GBPUSD için optimize edilmiştir

Martingale içermeyen ızgara tabanlı strateji (girdi arasında lot ölçeklemesi yok)

Fiyat hareketini, piyasa akış davranışını ve dahili filtreleri kullanan çok katmanlı mantık

Sermayeyi her zaman korumak için yapılandırılabilir para çekme kontrolü

Sabit zamanlara veya döngülere değil, piyasa koşullarına dayalı uygulama

Zaman çerçevesinden bağımsız (olay tabanlı mantık, mum tabanlı değil)

Giriş parametreleri

Aşağıdaki parametreler EA'da mevcuttur ve ayarlarda göründükleri sırayla açıklanmıştır:

EA'yı duraklatma modunda başlat: Duraklatılan EA'yı güvenli bir şekilde başlatmanıza ve işlemler başlamadan önce ayarları düzenlemenize olanak tanır

İşlem Sembolü: İşlem yapılacak sembolü tanımlar. Varsayılan değer "GBPUSD"dir.

Toplu hesaplama yöntemi: Sabit toplular, otomatik toplular veya bakiye tabanlı toplular arasında seçim yapın

Otomatik Toplu Risk Düzeyleri: Otomatik toplu boyutlandırma kullanıldığında uygulanan riski düşükten çok yükseğe kadar tanımlar

Sabit Parti: Sabit modda kullanılan kesin parti boyutu

Bakiye ile sabit: sabit parti tarafından gerekli olan hesap bakiyesi

Bakiye Yüzdesi: Lot büyüklüğünü mevcut bakiyenin yüzdesi olarak hesaplar

Hacim başına minimum bakiye: Seçilen hacimle işlem açmak için gereken minimum bakiye

Derate Kontrol Modu: İsteğe bağlı otomatik kapanma ile dahili derate koruma mantığını etkinleştirir

Azaltma değeri: İzin verilen maksimum azaltma (yüzde veya mutlak değer)

MQID Push Bildirimleri: MQID aracılığıyla mobil bildirimlere izin verir

Sihirli Sayı: Bu EA'nın işlemlerini diğerlerinden ayıran benzersiz tanımlayıcı

Maksimum spread: İşlemlerin yürütülmesi için izin verilen maksimum spread

Paneli Göster: Ekrandaki durum panelini etkinleştirir veya devre dışı bırakır

Panel Yazı Tipi ve Boyutu: Görüntülenen yazı tipinin türünü ve boyutunu özelleştirin

Pano Yorumu: Grafikte ve işlem yorumlarında görüntülenen etiket metni

Çizgi Stili ve Genişliği: Izgaranın, TP'nin ve BE çizgisinin görünümünü tanımlar

Çizgi Renkleri: Kar Alma, Eşitlik ve Izgara seviyeleri için renkleri ayarlayın

Gereksinimler ve öneriler

İşlem sembolü: GBPUSD

Hesap Türü: Kapsam

Minimum yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraçla)

Aracı Kurum: IC Markets veya düşük spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum

Zaman Aralığı: Herhangi bir (sistem mumlara bağlı değildir)

VPS: 7/24 kesintisiz çalışma için şiddetle tavsiye edilir

Destek ve iletişim

Destek yalnızca bölüm aracılığıyla sağlanır "Yorumlar" Bu MQL5 sayfasından veya MQL5 platformu içindeki özel mesaj yoluyla.

Telegram veya Discord gibi harici platformları kullanmıyoruz, böylece odaklanmış, spam içermeyen ve profesyonel bir destek ortamı sağlıyoruz.

Önemli

İndirim veya özel anlaşma talepleriniz dikkate alınmayacaktır.

Fiyatlar sabit ve şeffaftır. Gelecekteki fiyat değişiklikleri kamuoyuna duyurulacaktır, asla özel olarak duyurulmayacaktır.

Algoritmik ticaretin gerçekliği hakkında bir not

Her koşulda mükemmel sermaye eğrileri, sıfır düşüş veya aynı sonuçları gösteren herhangi bir EA'ya karşı dikkatli olun.

Bu davranış şunu gösteriyor: aşırı uyum : geçmiş verilere göre çok hassas bir şekilde ayarlanmış ve gerçek piyasalara çok az uyarlanabilirliği olan geri testler.

: geçmiş verilere göre çok hassas bir şekilde ayarlanmış ve gerçek piyasalara çok az uyarlanabilirliği olan geri testler. Bu sistemler, özünde, saatli bombalar .

ArtQuant Pound Gerçekçi olmayan grafiklerle etkilemek için tasarlanmamıştır. hayatta kalmak, uyum sağlamak ve büyümek sağlam bir mantık ve sorumlu bir uygulama ile.

Tutarlılık, kozmetik geriye dönük testlerle değil, gerçekçi ve iyi yapılandırılmış bir mantıkla sağlanır.

