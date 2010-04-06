Double Hammer and Shooting Star patterns m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Çift Çekiç ve Kayan Yıldız formasyonları", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Çift Çekiç ve Kayan Yıldız formasyonları" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte boğa Çift Çekiç ve ayı Çift Kayan Yıldız'ı tespit eder:
- Boğa Çift Çekiç formasyonları - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Çift Kayan Yıldız formasyonları - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Dahili PC ve Mobil uyarıları vardır.
- "Çift Çekiç ve Kayan Yıldız formasyonları" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.