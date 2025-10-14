Trendline Pro With Neural

Önemli Duyuru

Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce PassMql5 giriş parametresini devre dışı bırakın.

Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerine (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzeri analiz) dayandığı için yalnızca MQL5 Market doğrulama sürecini geçmek için kullanılmıştır. Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir ve optimum performans için false (yanlış) olarak ayarlanmalıdır.

TrendlineTrader + Prop Firm Koruma EA (Prop Firm Protection EA)

Geliştirici: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse Çekirdek Strateji: Ortalama En Küçük Kareler Uyumunu (Mean Least Squares Fit, LS-Fit) kullanan otomatikleştirilmiş Trend Çizgisi Ticareti Hedef Kitle: Prop Firm Adayları ve Algoritmik Trend Yatırımcıları

Genel Bakış

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA, doğrulanmış trend çizgisi sıçramalarını ve kırılmalarını olağanüstü bir hassasiyetle özerk bir şekilde tespit etmek ve ticaretini yapmak için tasarlanmış kantitatif bir ticaret sistemidir.

Yalnızca standart göstergelere dayanan geleneksel EA'ların aksine, bu sistem matematiksel olarak optimal trend çizgileri oluşturmak için Ortalama En Küçük Kareler Uyumunu (LS-Fit) kullanır, böylece maksimum doğruluk sağlar ve piyasa gürültüsünü ortadan kaldırır. Destek veya direnç olsun, her trend çizgisi güvenilirliği açısından istatistiksel olarak doğrulanır, bu da daha temiz ve daha yüksek olasılıklı ticaret kurulumları sağlar.

Ek olarak, EA, kontrollü risk maruziyeti ve tutarlı performansı sürdürürken, yatırımcıların tescilli şirket kurallarına uymalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı Prop Firm Koruma mekanizmalarını entegre eder.

Prop Firm Koruma ve Risk Yönetimi

Profesyonel ve prop firm yatırımcıları için tasarlanan bu EA, tipik fonlama programı kısıtlamalarına uyumu izlemek ve sürdürmek için gelişmiş araçlar içerir:

Prop Firm Kural Takibi: Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, firmanın limitleriyle ilgili temel performans metriklerini sürekli olarak izler: Maksimum Günlük Düşüş ( MaxDDay ) Maksimum Haftalık Düşüş ( MaxDDweek ) Maksimum Toplam Düşüş ( MaxDDTotal ) Kar Hedefi ( profitTarget )

Başlangıç Bakiyesi Çapası: Düşüşleri özkaynak yüksek su işaretinden (equity high-water mark) itibaren doğru bir şekilde hesaplamak için başlangıç hesap bakiyesini ( InitialBalance ) kaydeder.

Özkaynak Yüksekliği Takibi (Equity High Tracking): Düşüşleri ve kar performansını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için birden fazla zaman diliminde özkaynak yüksekliklerini (EqHigh_1D, EqHigh_7D vb.) dinamik olarak günceller ve takip eder.

Ek Kontroller ve Özelleştirme

Ticaret Takvimi (Trading Schedule): Yalnızca seçilen hafta içi günlerde ticarete izin veren zaman tabanlı filtrelemeyi etkinleştirir ( AllowedMonday ile AllowedFriday arası).

Haber Filtresi (News Filter): Yüksek etkili olaylar sırasında ticareti otomatik olarak askıya alan özelleştirilebilir bir haber filtreleme modülüdür. Kullanıcılar anahtar terimleri, zaman tamponlarını ve devam etme aralıklarını belirtebilir ( NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin ).

Görsel Kontroller (Visual Controls): Kontrol paneli düzeni, trend çizgisi gösterimi, dokunma noktası işaretleyicileri ve renk şemaları dahil olmak üzere grafik üzerindeki öğeler üzerinde tam kontrol sunar. Süresi dolmuş nesneleri otomatik olarak silme ve grafiksel görünürlüğü ayarlama seçenekleri mevcuttur.



The Quant Pulse Hakkında

The Quant Pulse, Shema Cedric Landry tarafından kurulan, kantitatif araştırma ve pratik ticaret uygulamasına dayanan, hassasiyet odaklı algoritmik sistemler oluşturmaya odaklanmış bir ticaret teknolojisi markasıdır.

Amacımız, bilimsel doğruluğu, stratejik disiplini ve görsel netliği birleştiren araçlarla yatırımcıları güçlendirmektir.