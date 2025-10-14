TrendTraderPro

Önemli Duyuru

Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce PassMql5 giriş parametresini devre dışı bırakın.

Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerine (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzerindeki analiz) dayanması nedeniyle yalnızca MQL5 Market doğrulama sürecini geçmek için kullanılmıştır. Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir ve optimum performans için false olarak ayarlanmalıdır.

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA

  • Geliştirici: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse

  • Çekirdek Strateji: Ortalama En Küçük Kareler Uyumu (Mean Least Squares Fit, LS-Fit) Kullanılarak Otomatikleştirilmiş Trend Çizgisi Ticareti

  • Hedef Kitle: Prop Firm Yarışmacıları ve Algoritmik Trend Yatırımcıları

Genel Bakış 

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA, doğrulanmış trend çizgisi sıçramalarını ve kırılmalarını olağanüstü bir hassasiyetle otonom olarak tespit etmek ve ticaretini yapmak için tasarlanmış kantitatif bir ticaret sistemidir.

Yalnızca standart göstergelere dayanan geleneksel EA'ların aksine, bu sistem maksimum doğruluğu sağlamak ve gürültüyü ortadan kaldırmak için matematiksel olarak en uygun trend çizgilerini oluşturmak için Ortalama En Küçük Kareler Uyumu (LS-Fit) yöntemini kullanır. Her trend çizgisi (destek veya direnç olsun), güvenilirlik açısından istatistiksel olarak doğrulanır ve daha temiz ve daha yüksek olasılıklı ticaret kurulumları üretir.

Ek olarak, EA, kontrollü risk maruziyetini ve tutarlı performansı sürdürürken, yatırımcıların tescilli firma kurallarına uymalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı Prop Firm Koruma mekanizmalarını entegre eder.

Çekirdek Özellikler ve Kantitatif Üstünlük (Core Features & Quantitative Edge)

Özellik Açıklama Kod Referansı
LS-Fit Trend Çizgileri Birden fazla swing noktasına en iyi uyan trend çizgilerini çizmek için En Küçük Kareler Uyumu algoritmasını (LeastSquaresFit function) kullanarak doğruluğu ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarır. Trendline Trader using Mean Least Squares Fit
Çoklu Dokunma Doğrulaması Zayıf veya alakasız çizgileri ortadan kaldırmak için minimum sayıda dokunma noktası (MinTouches, varsayılan = 3) gerektirerek trend çizgisi gücünü doğrular. MinTouches, touch_count
Gelişmiş Doğrulama Filtreleri Yalnızca güçlü, geçerli kurulumları ticaret etmek için açısal kısıtlamalar (MinAngle, MaxAngle) ve sınırlı fiyat penetrasyonu (PenetrationTolerance) yoluyla yapısal bütünlüğü sağlar. MinAngle, MaxAngle, PenetrationTolerance
Dinamik Lot Boyutlandırma Yatırımcıların sabit lot boyutları veya işlem başına yüzde tabanlı risk arasında seçim yapmasına olanak tanıyan esnek pozisyon boyutlandırmasını destekler. enumLotType, RiskPercentage, inpLot
Sabit Risk-Ödül Oranı Sabit bir R:R oranı (inpRRRatio) kullanarak stop-loss mesafesine bağlayarak tutarlı bir kar alma yapısını korur ve pozitif beklentiyi teşvik eder. inpRRRatio

Prop Firm Koruma ve Risk Yönetimi (Prop Firm Protection & Risk Management)

Profesyonel ve prop firm yatırımcıları için tasarlanan bu EA, tipik fonlama programı kısıtlamalarına ilişkin uyumluluğu izlemek ve sürdürmek için gelişmiş araçlar içerir:

  • Prop Firm Kural Takibi: Firmanın limitlerine göre temel performans metriklerini sürekli olarak izler, buna şunlar dahildir:

    • Maksimum Günlük Düşüş (Drawdown) (MaxDDay)

    • Maksimum Haftalık Düşüş (Drawdown) (MaxDDweek)

    • Maksimum Toplam Düşüş (Drawdown) (MaxDDTotal)

    • Kar Hedefi (profitTarget)

  • İlk Bakiye Çapası: Düşüşleri özkaynak en yüksek noktasından (equity high-water mark) hassas bir şekilde hesaplamak için ilk hesap bakiyesini (InitialBalance) kaydeder.

  • Özkaynak Yüksek Takibi (Equity High): Düşüşleri ve kar performansını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için birden fazla zaman diliminde özkaynak yükseklerini (EqHigh_1D, EqHigh_7D vb.) dinamik olarak günceller ve izler.

Ek Kontroller ve Özelleştirme

  • İşlem Takvimi:

    • Yalnızca seçilen hafta içi günlerde işlem yapılmasına izin veren zaman tabanlı filtrelemeyi etkinleştirir (AllowedMonday ile AllowedFriday arası).

  • Haber Filtresi:

    • Yüksek etkili olaylar sırasında işlemi otomatik olarak askıya alan özelleştirilebilir bir haber filtreleme modülü. Kullanıcılar anahtar terimleri, zaman tamponlarını ve devam etme aralıklarını belirleyebilir (NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin).

  • Görsel Kontroller:

    • Kontrol paneli düzeni, trend çizgisi gösterimi, dokunma noktası işaretleyicileri ve renk şemaları dahil olmak üzere grafik üzerindeki öğeler üzerinde tam kontrol sağlar. Süresi dolmuş nesneleri otomatik olarak silme ve grafik görünürlüğünü ayarlama seçenekleri mevcuttur.

The Quant Pulse Hakkında

The Quant Pulse, Shema Cedric Landry tarafından kurulan, kantitatif araştırma ve pratik ticaret uygulamasına dayanan, hassasiyet odaklı algoritmik sistemler oluşturmaya odaklanmış bir ticaret teknolojisi markasıdır.

Amacımız, bilimsel doğruluğu, stratejik disiplini ve görsel netliği birleştiren araçlarla yatırımcıları güçlendirmektir.


Yazarın diğer ürünleri
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Göstergeler
TripleWave Signal Indicator - Çoklu Zaman Dilimi Trend Onay Sistemi Bir daha asla yüksek olasılıklı bir işlemi kaçırmayın! TripleWave Signal Indicator , yalnızca en güvenilir BUY ve SELL sinyallerini sunmak için üç zaman dilimini (M15, H1, H4) eş zamanlı olarak analiz eden profesyonel düzeyde bir sistemdir. Önerilen Ayarlar: XAUUSD: Varsayılan ayarlar şimdilik uygundur. Neler Alırsınız: Çoklu zaman dilimi trend analiz motoru. Grafik üzerinde görsel BUY/SELL/EXIT okları. Gerçek zamanlı durum pane
FREE
ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Temel Avantaj: Kanıtlanmış Volatilite Yakalama Ücretsiz ORB Guardian FREE Expert Advisor (EA) , ana piyasa açılış aralıklarında meydana gelen yüksek olasılıklı fiyat hareketini sistematik olarak sömürmek üzere tasarlanmıştır. Bu ücretsiz sürüm, temel stratejinin gücünü göstererek, yatırım yapmadan önce EA'nın kurumsal düzeydeki mantığını eylemde gözlemlemenize ve kâr potansiyelini doğrulamanıza olanak tanır. Ne Alırsınız (Arzu Edilen): Piyasa Odağı: Aralık Kırılmaları ( Range Breakouts ) için ad
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Merhaba, trader’lar! Ben Quant Pulse , şimdiye kadar tasarlanmış en sofistike çoklu zaman dilimi trend doğrulama Uzman Danışmanıyım. Özel becerim? Sarsılmaz doğrulukla çoklu piyasalarda trend ticareti yapmak. GOLD (XAUUSD) ve GBPUSD üzerinde cerrahi doğrulukta işlem yaparım, üçlü zaman dilimi analizinin gücünü kullanarak size tutarlı ticaret fırsatları sunarım. Beni özel kılan ne? Ben bir trend doğrulama EA’sıyım; sahte sinyalleri ortadan kaldırmak ve yalnızca en yüksek olasılıklı işlemleri yak
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
The ORB Guardian: Seçkin, Çok Varlıklı Açılış Aralığı Kırılımı (ORB) EA Piyasa Volatilitesinin Gücünü Hassas Otomasyonla Serbest Bırakın The ORB Guardian , ana piyasa açılış aralıklarında üretilen kurumsal volatiliteyi sistematik olarak kullanmak üzere tasarlanmış, birinci sınıf, yüksek performanslı bir Expert Advisor'dır (EA). Sermayenizin dinamik bir "Gardiyanı" olarak hareket eden bu EA, agresif kırılım yakalamayı katı, prop-firm (fon şirketleri) uyumlu risk yönetimi ile birleştirir. Temel Öz
Trendline With Neural
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Önemli Duyuru Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce passmql5 giriş parametresini devre dışı bırakın . Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerini (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzeri analiz) kullanarak çalışması nedeniyle yalnızca MQL5 Market doğrulama kontrolünden geçmek için kullanılmıştır . Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir . TrendLine Lite — LS-Fit Hassasiyeti Sadeliği Buluşturuyor TrendLine Lite , En Küçük Kareler Uyumu (Least Squares F
FREE
Trendline Pro With Neural
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Önemli Duyuru Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce PassMql5 giriş parametresini devre dışı bırakın. Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerine (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzeri analiz) dayandığı için yalnızca MQL5 Market doğrulama sürecini geçmek için kullanılmıştır. Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir ve optimum performans için false (yanlış) olarak ayarlanmalıdır. TrendlineTrader + Prop Firm Koruma EA (Prop Firm Protection EA) Geliştiri
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt