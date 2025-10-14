TrendTraderPro

Önemli Duyuru

Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce PassMql5 giriş parametresini devre dışı bırakın.

Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerine (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzerindeki analiz) dayanması nedeniyle yalnızca MQL5 Market doğrulama sürecini geçmek için kullanılmıştır. Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir ve optimum performans için false olarak ayarlanmalıdır.

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA

Geliştirici: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse

Çekirdek Strateji: Ortalama En Küçük Kareler Uyumu (Mean Least Squares Fit, LS-Fit) Kullanılarak Otomatikleştirilmiş Trend Çizgisi Ticareti

Hedef Kitle: Prop Firm Yarışmacıları ve Algoritmik Trend Yatırımcıları

Genel Bakış

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA, doğrulanmış trend çizgisi sıçramalarını ve kırılmalarını olağanüstü bir hassasiyetle otonom olarak tespit etmek ve ticaretini yapmak için tasarlanmış kantitatif bir ticaret sistemidir.

Yalnızca standart göstergelere dayanan geleneksel EA'ların aksine, bu sistem maksimum doğruluğu sağlamak ve gürültüyü ortadan kaldırmak için matematiksel olarak en uygun trend çizgilerini oluşturmak için Ortalama En Küçük Kareler Uyumu (LS-Fit) yöntemini kullanır. Her trend çizgisi (destek veya direnç olsun), güvenilirlik açısından istatistiksel olarak doğrulanır ve daha temiz ve daha yüksek olasılıklı ticaret kurulumları üretir.

Ek olarak, EA, kontrollü risk maruziyetini ve tutarlı performansı sürdürürken, yatırımcıların tescilli firma kurallarına uymalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı Prop Firm Koruma mekanizmalarını entegre eder.

Çekirdek Özellikler ve Kantitatif Üstünlük (Core Features & Quantitative Edge)

Özellik Açıklama Kod Referansı LS-Fit Trend Çizgileri Birden fazla swing noktasına en iyi uyan trend çizgilerini çizmek için En Küçük Kareler Uyumu algoritmasını (LeastSquaresFit function) kullanarak doğruluğu ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarır. Trendline Trader using Mean Least Squares Fit Çoklu Dokunma Doğrulaması Zayıf veya alakasız çizgileri ortadan kaldırmak için minimum sayıda dokunma noktası (MinTouches, varsayılan = 3) gerektirerek trend çizgisi gücünü doğrular. MinTouches, touch_count Gelişmiş Doğrulama Filtreleri Yalnızca güçlü, geçerli kurulumları ticaret etmek için açısal kısıtlamalar (MinAngle, MaxAngle) ve sınırlı fiyat penetrasyonu (PenetrationTolerance) yoluyla yapısal bütünlüğü sağlar. MinAngle, MaxAngle, PenetrationTolerance Dinamik Lot Boyutlandırma Yatırımcıların sabit lot boyutları veya işlem başına yüzde tabanlı risk arasında seçim yapmasına olanak tanıyan esnek pozisyon boyutlandırmasını destekler. enumLotType, RiskPercentage, inpLot Sabit Risk-Ödül Oranı Sabit bir R:R oranı (inpRRRatio) kullanarak stop-loss mesafesine bağlayarak tutarlı bir kar alma yapısını korur ve pozitif beklentiyi teşvik eder. inpRRRatio

Prop Firm Koruma ve Risk Yönetimi (Prop Firm Protection & Risk Management)

Profesyonel ve prop firm yatırımcıları için tasarlanan bu EA, tipik fonlama programı kısıtlamalarına ilişkin uyumluluğu izlemek ve sürdürmek için gelişmiş araçlar içerir:

Prop Firm Kural Takibi: Firmanın limitlerine göre temel performans metriklerini sürekli olarak izler, buna şunlar dahildir: Maksimum Günlük Düşüş (Drawdown) ( MaxDDay ) Maksimum Haftalık Düşüş (Drawdown) ( MaxDDweek ) Maksimum Toplam Düşüş (Drawdown) ( MaxDDTotal ) Kar Hedefi ( profitTarget )

İlk Bakiye Çapası: Düşüşleri özkaynak en yüksek noktasından (equity high-water mark) hassas bir şekilde hesaplamak için ilk hesap bakiyesini ( InitialBalance ) kaydeder.

Özkaynak Yüksek Takibi (Equity High): Düşüşleri ve kar performansını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için birden fazla zaman diliminde özkaynak yükseklerini (EqHigh_1D, EqHigh_7D vb.) dinamik olarak günceller ve izler.

Ek Kontroller ve Özelleştirme

İşlem Takvimi: Yalnızca seçilen hafta içi günlerde işlem yapılmasına izin veren zaman tabanlı filtrelemeyi etkinleştirir ( AllowedMonday ile AllowedFriday arası).

Haber Filtresi: Yüksek etkili olaylar sırasında işlemi otomatik olarak askıya alan özelleştirilebilir bir haber filtreleme modülü. Kullanıcılar anahtar terimleri, zaman tamponlarını ve devam etme aralıklarını belirleyebilir ( NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin ).

Görsel Kontroller: Kontrol paneli düzeni, trend çizgisi gösterimi, dokunma noktası işaretleyicileri ve renk şemaları dahil olmak üzere grafik üzerindeki öğeler üzerinde tam kontrol sağlar. Süresi dolmuş nesneleri otomatik olarak silme ve grafik görünürlüğünü ayarlama seçenekleri mevcuttur.



The Quant Pulse Hakkında

The Quant Pulse, Shema Cedric Landry tarafından kurulan, kantitatif araştırma ve pratik ticaret uygulamasına dayanan, hassasiyet odaklı algoritmik sistemler oluşturmaya odaklanmış bir ticaret teknolojisi markasıdır.

Amacımız, bilimsel doğruluğu, stratejik disiplini ve görsel netliği birleştiren araçlarla yatırımcıları güçlendirmektir.