Trendline With Neural

Önemli Duyuru Lütfen bu Expert Advisor'ı (EA) kendi grafiklerinizde çalıştırmadan önce passmql5 giriş parametresini devre dışı bırakın. Bu parametre, EA'nın görsel grafik verilerini (grafiksel trend çizgileri ve grafik üzeri analiz) kullanarak çalışması nedeniyle yalnızca MQL5 Market doğrulama kontrolünden geçmek için kullanılmıştır. Canlı veya demo ticaret için gerekli değildir.

TrendLine Lite — LS-Fit Hassasiyeti Sadeliği Buluşturuyor TrendLine Lite, En Küçük Kareler Uyumu (Least Squares Fit, LS-Fit) trend çizgisi analizine dayanan, profesyonel düzeydeki otomatik ticaret sistemimizin güçlü ve ücretsiz bir sürümüdür. Hassasiyete ve temiz görsellere değer veren yatırımcılar için tasarlanan bu EA, matematiksel olarak türetilmiş trend çizgilerine dayanarak temel destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak tanımlar ve ticaretini yapar. İster doğru görseller arayan ihtiyari bir yatırımcı olun, ister yerleşik korumaya ihtiyaç duyan fonlanmış hesap yatırımcısı olun, TrendLine Lite akıllı, disiplinli ticaret için güvenilir bir temel sağlar.

Temel Özellikler

LS-Fit Trend Tespiti En Küçük Kareler Uyumu yöntemi kullanılarak birden fazla salınım noktasına bir çizgi uydurarak doğru trend çizgilerini (Destek ve Direnç) otomatik olarak tespit eder ve çizer — eşsiz bir doğruluk ve piyasa tepkisi sağlar.

Prop Firm Koruması (Prop Firm Protection) Not: Tam özelleştirme ve gelişmiş kontroller ücretli sürümde mevcuttur.

Otomatik Ticaret Yürütme Geçerli trend çizgisi sıçramalarında veya kırılmalarında alım/satım işlemlerini yürütür, sabit bir Risk:Ödül (R:R) oranına dayalı otomatik stop-loss ve take-profit yerleşimi ile.

Görsel Netlik Tespit edilen tüm trend çizgilerini, temas noktalarını ve ticaret sinyallerini tam şeffaflık ve kolay yorumlama için doğrudan grafiğinizde çizer.

Lite Sürüm Sınırlamaları TrendLine Lite, LS-Fit motorumuzun doğruluğunu ve istikrarını göstermek için sağlanan ücretsiz bir vitrin sürümüdür. Bazı ayarlar ve gelişmiş seçenekler kasıtlı olarak kilitlenmiştir:

  • Sabit R:R Oranı: Tüm işlemler 1.2 sabit risk-ödül oranını kullanır.

  • Sınırlı Prop Firm Koruması: Gelişmiş özkaynak kontrolleri, dinamik günlük limitler ve diğer profesyonel özellikler yalnızca tam sürümde mevcuttur.

  • Özel LS-Fit Hassasiyeti Yok: Hassasiyet ve trend tespit eşikleri gösterim amaçlı önceden ayarlanmıştır.

The Quant Pulse ile Ticaretinizi Yükseltin Prop firm zorlukları veya profesyonel algoritmik ticaret konusunda ciddiyseniz, premium EA'larımızın tam paketini keşfedin. Ücretli ürünlerimiz şunları içerir:

  • Dinamik LS-Fit hassasiyet ayarı

  • Gelişmiş risk ve para yönetimi (özkaynak koruması, günlük zarar limitleri)

  • Geliştirilmiş prop firm uyum araçları

  • Ömür boyu destek ve güncellemeler

Her ürün, kantitatif hassasiyet ve gerçek dünya performansı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır — yatırımcılar tarafından, yatırımcılar için yapılmıştır.

Daha Gelişmiş EA'lar İçin Profilimiz: https://www.mql5.com/en/users/quantpulse

© 2025 The Quant Pulse — Geliştiren: Shema Cedric Landry The Quant Pulse, modern kantitatif yatırımcı için hassas algoritmik ticaret çözümleri sunmaya adanmış bir markadır.


