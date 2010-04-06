Alligator Higher Time Frame mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi Timsah Yüksek Zaman Dilimi MT4 için.
- Timsah göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF, Yüksek Zaman Dilimi anlamına gelir.
- Bu gösterge, Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birlikte kullanılabilir.
- HTF Timsah Göstergesi, Yüksek zaman dilimindeki Timsah'ı mevcut grafiğinize eklemenize olanak tanır.
- Yalnızca Yeşil çizgi Kırmızı çizginin ve Kırmızı çizgi Mavi çizginin üzerindeyken Alış girişlerini değerlendirin - grafikteki son salınımın maksimum değerinde Bekleyen Alış Durdur emri verin.
- Yalnızca Yeşil çizgi Kırmızı çizginin ve Kırmızı çizgi Mavi çizginin altındayken Satış girişlerini değerlendirin - grafikteki son salınımın minimum değerinde Bekleyen Satış Durdur emri verin.
- HTF Timsah Göstergesi, düşük riskle büyük kâr elde etme fırsatı sunar.
