MetaTrader 5 için profesyonel Expert Advisor (EA).

NFA FIFO kurallarına göre geliştirilmiş ve Netting hesaplarıyla uyumlu.

Dollar-Cost Averaging (DCA) stratejisini uygular ve First-In-First-Out (FIFO) prensibine göre pozisyonları kapatır.

ABD düzenlemelerine tabi brokerlarla (örneğin OANDA, FOREX.COM, FXCM) tamamen uyumludur.

Genel Bakış

DCA FIFO for US Trader, ABD düzenleyicileri (NFA/CFTC) tarafından belirlenen FIFO kurallarına tam uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

EA, DCA (ortalama maliyetleme) stratejisini kullanarak pozisyonları otomatik olarak yönetir, hacimleri dinamik olarak ayarlar, sanal trailing stop uygular ve riski bakiye veya yüzdeye göre kontrol eder.

Yalnızca Netting hesaplar için tasarlanmıştır ve hedging kullanılmadan tam FIFO uyumu sağlar.

Ana Özellikler

✅ Tam FIFO uyumu – ilk açılan pozisyon ilk kapatılır.

✅ Netting uyumlu – hedging yok, NFA/CFTC standartlarına uygun.

✅ DCA (ortalama maliyet) stratejisi – belirlenen mesafelerde ek işlem açar.

✅ Esnek hacim yönetimi – sabit veya çarpan yöntemi.

✅ Sanal Trailing Stop – Break-Even seviyesine göre dinamik ayarlama.

✅ Risk ve kar kontrolü – belirli kayıp veya kar eşiğine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatır.

✅ Otomatik seans filtresi – piyasa açılışından ve kapanışından 15 dakika önce alım-satımı durdurur.

✅ %100 MQL5 kodu – DLL veya harici dosya yok, MetaQuotes onaylı.

Çalışma Prensibi

FIFO (First-In-First-Out) prensibine göre, ilk açılan pozisyon ilk kapatılmalıdır.

Bu EA, DCA stratejisini kullanırken bile otomatik olarak FIFO sırasını korur.

Örnek işlem akışı:

EA, yapılandırmaya göre Buy veya Sell işlemi açar. Fiyat, belirlenen DCA mesafesi kadar ters yönde hareket ederse yeni işlem açılır. Fiyat Break-Even (BE) seviyesine yaklaştığında trailing stop aktif olur. Toplam zarar veya kar eşik değere ulaştığında, tüm işlemler FIFO sırasına göre kapatılır.

Girdi Parametreleri

MASTER TRADE CONTROL

Magic number – EA'nın kimlik numarası.

Hesap türü – yalnızca Netting.

İşlem yönü – devre dışı / yalnızca Buy / yalnızca Sell.

Otomatik ilk giriş – açık işlem yoksa otomatik olarak ilk işlemi açar.

VOLUME SETUP

Hacim yöntemi – sabit veya çarpan modu.

Başlangıç hacmi – ilk işlemin lot değeri.

Hacim çarpanı – sonraki DCA işlemleri için çarpan değeri.

DCA CONTROL

Maksimum işlem sayısı (her yön için) – Buy/Sell işlemlerinde maksimum pozisyon sayısı.

Maksimum toplam hacim (her yön için) – toplam lot limiti.

DCA mesafesi (puan) – yeni işlemler arasındaki minimum mesafe.

TRAILING STOP CONTROL

Trailing stop etkinleştir – sanal trailing sistemi.

BE + puan etkinleşme – Break-Even üzerindeki mesafe.

Trailing mesafesi – Bid/Ask fiyatından trailing stop mesafesi.

Görsel çizgiler – BE ve Trailing çizgilerini grafikte gösterir.

RISK MANAGEMENT – EXIT ALL

Tüm Buy/Sell işlemlerini kapat (para kaybı ≥ miktar) – USD bazlı tam kapanış.

Tüm Buy/Sell işlemlerini kapat (kayıp ≥ bakiye yüzdesi) – yüzdeye dayalı kapanış.

(0.0 girilirse devre dışı bırakılır).

TP MANAGEMENT – EXIT ALL

Tüm işlemleri kapat (kar ≥ miktar) – USD bazlı toplu take-profit.

Tüm işlemleri kapat (kar ≥ bakiye yüzdesi) – yüzdeye dayalı toplu kapanış.

Önerilen Ayarlar

FIFO uyumlu broker ortamı örneği:

OANDA (USD Netting hesabı) — H1 zaman dilimi, XAUUSD veya EURUSD sembolü. Başlangıç hacmi: 0.01 DCA mesafesi: 500 puan Maksimum işlem sayısı: 10 Trailing: BE sonrası 100 puan

FXCM / FOREX.COM — aynı ayarlar, NFA FIFO uyumlu.

Güvenlik ve Kullanım Tavsiyeleri

Sadece Netting hesaplarda kullanılmalıdır.

Aynı sembolde birden fazla EA çalıştırmayın.

Gerçek tick verileriyle test edin.

Volatiliteye göre trailing mesafesini ayarlayın.

Marjı ve toplam lot miktarını izleyin.

Önemli ekonomik haberler öncesinde işlemleri durdurun.

Teknik Özellikler

Varlık türleri: Forex, Altın (XAUUSD), Endeksler, Kripto (CFD).

Zaman dilimleri: herhangi biri (H1 ve üzeri önerilir).

Test modu: gerçek tick, Netting hesap.

Optimizasyon: tüm parametreler optimize edilebilir.

Güvenlik: DLL veya dış dosya yok, tam ASCII uyumlu.

Uyumluluk

Bu EA şu standartlarla uyumludur:

NFA FIFO kuralları (First-In-First-Out).

CFTC Netting gereklilikleri (hedging yasaktır).

MetaQuotes Market politikaları (harici modül yok).

SEO için Anahtar Kelimeler

FIFO EA, DCA trading, Netting EA, OANDA EA, FXCM EA, FOREX .com EA, MetaTrader 5 Expert Advisor, Smart Trailing Stop, Balance Cut Loss, NFA compliant EA, US Broker EA, Averaging EA, Position manager EA, Grid averaging system, MetaQuotes market ready, XAUUSD grid EA

Ek Bilgiler

Tüm etiketler ve açıklamalar ASCII uyumlu biçimde yazılmıştır.

EA DLL kullanmaz ve harici dosyalara erişmez.

MetaQuotes tarafından doğrulanmıştır.

Tam FIFO uyumlu Netting hesaplar için optimize edilmiştir.



