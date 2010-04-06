Auto SF Pro Scalping EA m

AUTO SF PRO SCALPING EA - MT4 için tamamen otomatik, swap gerektirmeyen, çok pariteli işlem sistemidir - istikrarlı büyümesiyle oldukça güvenlidir.





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 parite için 7 Set_file mevcuttur!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.15 sürümünü kullanın.





EA'nın öne çıkan özellikleri:

- Rollover'dan etkilenmez.

- Swap Yok.

- Boşluklardan kaçınmak için Cuma'dan Pazartesi'ye emir tutma zorunluluğu yoktur.

- Scalping teknikleri.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler kullanmaz. Her emrin hesap koruması için kendi sabit SL'si vardır.

- Bu EA oldukça kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir. - Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak (aşağıdaki basit "Kurulum" prosedürünü takip edin) ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak veya VPS kullanmak.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresiyle.

- Bileşik faiz para yönetim yöntemi uygulanmış.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$.

- Zaman Aralığı: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Çalışma süresi: EA, Asya işlem seansının başlangıcında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %3 risk (ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot.

- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı var - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir. - Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.

- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.15'i edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü bilgisayarda (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.