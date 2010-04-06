Inside Bar and Outside Bar Patterns Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri Pro". Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri Pro" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikteki iç ve dış çubuk desenlerini algılar:
- Boğa desenleri - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı desenleri - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- İç Çubuğun kendisi yüksek bir R/R oranına (ödül/risk) sahiptir.
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri Pro" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Bilgi Ekranı ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
