Xaurus Pro100
- Uzman Danışmanlar
- Ilya Malev
- Sürüm: 6.0
- Etkinleştirmeler: 10
Структура документа
- Общая информация
- Описание стратегий
- Подготовка к торговле
- Примеры сетапов
- Тестирование на истории
- Оптимизация Pro100
- Входные параметры
- Прочее
Раздел 1. Общая информация
- Для начинающих трейдеров с минимальным опытом, использующих сценарий "скачал, поставил и забыл". При использовании этого сценария нельзя забывать о том, что ответственность за принятие торговых решений и адекватность применения данного сетапа в данных условиях в любом случае остается за торгующим трейдером единолично, поэтому, мы настоятельно рекомендуем перед запуском робота в торговлю произвести собственные тщательные исторические тесты, убедиться в достаточности средств на счете для начала торговли и внимательно прочитать описания стратегии и связанных с ней рисков.
- Для опытных трейдеров и тех, кто хочет таковыми стать, предлагается подробное руководство для разработки собственных вариантов глубокой настройки под любые рынки, склонность к риску, глубину тестовой истории, рабочий период графика. При том, что сами стратегии, заложенные в основу торговли, остаются "черным ящиком", поскольку являются "ноу-хау" разработчиков, главным образом, это касается деталей реализации алгоритма. Сами же алгоритмы имеющему минимальный торговый опыт трейдеру интуитивно понятны исходя из их визуального тестирования. Мы создали такую особую систему тестирования, при которой "закрытость" основных параметров алгоритма не является препятствием для его всесторонней настройки, по всему спектру значимых параметров, спектр разброса которых нами заранее предопределен и заложен в предельно удобную и понятную систему 2-ступенчатой оптимизации, включающей в себя общую настройку, и тонкую настройку, которые производятся в ускоренном режиме, позволяющем за относительно короткое время получать представительные результаты по всему широкому спектру вариантов параметров, а после этого, опять же, автоматически, взять самые лучшие из этих "грубых" отобранных вариантов и среди них произвести точнейшую проверку в режиме "Реальных тиков", в результате чего, нажатием всего лишь на несколько кнопок, трейдер оказывается способен получить готовый список потенциально "рабочих" настроек, полностью проверенных на точной истории, и готовых к дальнейшему опробованию в торговле режима реального времени.
Раздел 2. Описание стратегий
Раздел 3. Настройка параметров
Настройка параметров торговли состоит из 2 частей:
- Выбор брокера, типа счета, инструмента (торгового символа), таймфрейма и минимального депозита.
- Задание параметров торгового алгоритма Xaurus Pro100.
После выбора и настройки вышеописанных базовых условий торговли, настройка самого торгового алгоритма является максимально простой. В начале пользователь открывает график торгового инструмента, сопоставленного с выбранным сетапом, на том его временном периоде графика, который соответствует меньшему из двух используемых в настройке робота временных периодов. Например, для базовых примеров сетапов Xaurus Pro100 S1, этот инструмент является золотом спот (XAUUSD), два используемых таймфрейма соответствуют дневному (D1) и часовому (H1), то есть необходимо (желательно, хотя это не имеет принципиального значения) открыть график младшего из двух таймфреймов (H1) и установить работ на него. Для настройки параметров конкретного выбранного варианта сетапа, кроме номера системы, нужно указать лишь 1 или 2 числа - собственно номер сетапа и номер тонкой настройки (если есть, иначе оставить в поле значение 0 по умолчанию). Подробное описание настроек см. в соответствующем разделе данного руководства, а также в разделе Скриншотов.
Раздел 4. Примеры сетапов (System № 1)
- XAUUSD, D1 / H1, Setup № 131296, мин депо 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
- XAUUSD, D1 / H1, Setup № 148585, Fine tune 5371, мин депо 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
- XAUUSD, D1 / H1, Setup № 16612, Fine tune 8189, мин депо 30 USD = 3000 USC (либо 3000 USD)
Тестовые отчеты исторических результатов данных сетапов можно найти в разделе Скриншоты этого руководства. Файлы сетапов .set и .ini для их автоматической загрузке в терминале МТ5 и в тестере стратегий можно скачать в посте блога по ссылке.
Раздел 5. Тестирование на истории
Если у Вас нет счета в RoboForex, Вы можете использовать для тестов любой терминал МТ5 любого брокера (например, скачиваемый на данном сайте терминал), подключившись по инвест паролю к демо счету, следуя данной инструкции.
Раздел 6. Оптимизация Pro100
Данный раздел предназначен для "продвинутых пользователей" терминала МТ5. Чтобы оптимизировать стратегию, нужно использовать режим "Только цены открытия" низшего из двух используемых ТФ (H1 по умолчанию). В параметрах необходимо в поле "Setup №" указать -1, и после этого нажать на "Старт" оптимизации в тестере. При этом убедительно рекомендуем использовать пользовательский критерий оптимизации. После того, как базовый сетап найден, можно в нем произвести тонкую настройку, указав в "Setup №" номер этого сетапа, а в поле "Fine tune" указав -1 (вместе с этим, при желании -1 в поле Depo per 0.01 для оптимизации рисков), и снова запустив оптимизацию. После каждой оптимизации, мы настоятельно рекомендуем проверять от 100 до 1000 (больше 1000 не получится), лучших найденных при последней "грубой" (т.е. по ценам открытия Tick TF) оптимизации вариантов, в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" (разумеется необходимо в начале убедиться в наличии этих самых реальных тиков, за выбранный промежуток истории данного инструмента у данного брокера и типа счета). Для этого, сразу после завершения "грубой" оптимизации, не меняя ничего в параметрах, кроме параметра "Forward" советника (не путать с общей настройкой Forward на вкладке Настройки, которая при данном сценарии всегда отключена, т.е. не используется), в последнем указать число вариантов для проверки (например, 100). И (выбрав "Каждый тик..." вместо "Только цены открытия") после этого снова нажав на "Старт". Имейте в виду, что в режиме оптимизации "Каждый тик..." тестер загружает всю потиковую историю в память для каждого агента тестирования, что приводит к ошибке оптимизации no memory for ticks generating, при возникновении которой необходимо начинать форвард тестирование заново, поскольку результаты оказываются не репрезентативны, отключив несколько агентов на вкладке "Агенты" тестера. Если что-то не поняли, обращайтесь в личку, мы все разъясним и покажем "на пальцах".
Раздел 7. Входные параметры
См. скриншот входных параметров в разделе Скриншоты. Описание:
Общие установки (General options)
- Candles TF - Период графика основной торговой логики советника. По умолчанию установлен D1.
- Tick TF - Тиковый период работы алгоритмов советника, это таймфрейм, на открытии свеч которого осуществляется 1 раз за период активизация алгоритмов советника. Такое поведение и ограничение позволяет осуществлять эффективную и быструю 2-ступенчатую оптимизацию торгового алгоритма на прошлой истории (см. раздел Оптимизация данного руководства), что и является основой оригинальной методики разработки, лежащей в основе уникальности и эффективности предлагаемого торгового подхода в целом. Данный период должен быть ниже, либо равен параметру Candles TF. Рекомендуется пары типа D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. По умолчанию установлен H1.
- Magic ID - "магический номер" ордеров советника. Влияет на корректное обнаружение "своих" ордеров и позиций советником на торговом счете.
Установки системы Про100 (Setting Pro100)
- System № - Номер торговой системы. На данный момент реализована только 1 система (кодовое имя S1). Ей соответствует число 1 в данном параметре, которое менять не нужно, иначе советник не будет запускаться.
- Setup № - Номер сетапа, который должен быть взят из соответствующих информационных полей тестовых скриншотов с распространяемыми примерами сетапов (см. раздел Скриншоты и Примеры сетапов). В случае оптимизации необходимо ставить здесь значение "-1" до нажатия на кнопку "Старт" в тестере. При этом перебираемые варианты сетапов будут рассчитаны алгоритмом автоматически, без необходимости пользователю вмешиваться в этот расчет, перед началом оптимизации. В случае обычного теста и/или торговли, отрицательная настройка в данном значении параметра приведет к аварийному завершению работы.
- Fine tune - Номер тонкой настройки сетапа. Должно использоваться только при задании не отрицательного значения Setup № для указания номера его тонкой настройки. Может быть положительным, по умолчанию 0 (что означает отсутствие тонкой настройки и тоже является приемлемым). Для оптимизации тонкой настройки необходимо задать здесь значение "-1" после указания неотрицательного значения в параметре Setup №. Одновременная оптимизация параметров Setup № и Fine tune не допускается. См. также раздел Оптимизация данного руководства.
- Forward - Указывается при произведении форвард-теста (в смысле проверки на глубокой истории Реальных тиков, а не в смысле проверки на периоде out-of-sample). Является важной частью методологии разработки и тестинга Xaurus Pro100. В случае произведения обыкновенного одиночного прогона теста, равно как и в случаях обычной торговли, данный параметр не используется. См. также раздел Оптимизация данного руководства.
- User criteria - Пользовательский критерий оптимизации. Позволяет задавать пользовательский критерий, компенсирующий, главным образом, отсутствие возможности учета тестером МТ5 в режиме оптимизации параметра "Относительной просадки по средствам" (не путать с "Максимальной просадкой"), которая в ряде случаев заметно отличается от "максимальной" в худшую сторону, являясь при этом критически значимым критерием при отборе реальных результатов оптимизации. В советнике существует 4 варианта пользовательского критерия, учитывающие, в различных комбинациях, параметры Максимальной относительной просадки по средствам (той, которая действительно максимальная, и не учитывается в результатах оптимизации, но видна в отчете), и параметра TWR (terminal wealth relative), являющегося конечным множителем начального депозита на момент окончания теста. Рекомендуемое значение Complex1, является более консервативным (чем Complex2) вариантом их совмещения. Значение RelDD, не учитывая показатель прибыльности, учитывает истинную просадку в обратной пропорции, чтобы максимальные значения показателя свидетельствовали о меньшей просадке, чем минимальные, при сортировке по ним в отчете тестирования. Кроме того, критерий, при выборе оптимизации по нему, фильтрует "фиктивные" результаты прогонов, когда тестинг завершается по стопауту/маржин колу, сохраняя при этом положительное значение конечной прибыли, что еще более помогает автоматическому получению только качественных сетов в результате применения методологии тестирования Xaurus Pro100.
Управление капиталом (Money Management)
- Depo per 0.01 - Если необходимо переопределить значение ММ, включенное в вариант "тонкой настройки", то можно указать это значение здесь отличным от нуля. Значение означает, что на указанное в данном параметре число средств на депозите в момент открытия базовых ордеров каждой серии сделок, открывается 0.01 лот. Например, если здесь указано 1000, а на депозите в момент открытия первых ордеров находится 12345 средств в валюте счета, то будут открываться ордера лотностью 12345 / 1000 * 0.01 = 0.12 (345 округляются к ближайшему значению числа знаков после запятой, в соответствии с настройками шага лота брокера). Рекомендуется при осуществлении тонкой настройки сета, в процессе оптимизации по методике Pro100, указывать в этом параметре значение "-1" (одновременно с таким же значением в параметре Fine tune), что приведет к одновременной "тонкой настройке" как значений "Fine tune", то есть, "тонко настраиваемых" значений параметров алгоритма, так и разумного диапазона значений риска на сделку. Однако, после нахождения требуемого сетапа и его тонкой настройки, здесь в режиме тестинга и торговли необходимо снова указать 0, чтобы дать понять алгоритму, что установка рисков определяется парой значений параметров "Setup № - Fine tune", а не является переопределяемой пользователем. Также необходимо учитывать, что данное значение лотности, равно как и связанный с ним уровень рисков, не является рисковым уровнем торговли в целом, и не определяет развитие ситуации, которая следует за развитием данной серии сделок после совершения переворотов, лотностью которых уже управляют совершенно другие механизмы, детали которых заключены внутри заданных сетапов и значений их тонкой настройки, и определяются настоящим параметром ММ только косвенно.
- Equity no less - при необходимости контроля максимальной просадки по средствам, здесь необходимо указать напрямую минимальный уровень средств в валюте депозита, при достижении которого, торговля советником будет принудительно остановлена, а сам советник выгружен с графика аварийно после закрытия всех открытых позиций и удаления отложенных ордеров. При значении по умолчанию 0, механизм контроля просадки не задействуется.
Раздел 8. Прочее
На тему форвард-тестов. Мы не используем "классический" механизм форвард-тестов (встроенный в тестер стратегий МТ5 на вкладке Настройке), и называем "форвардом" совершенно другой механизм в рамках методологии Pro100. Причина не использования (кроме неудобства обращения с ним, из-за определенной несогласованности, на наш взгляд, режимов тестов, и связанного с этим неудобства полной автоматизации, требуемой для осуществления нами этого процесса, на описании которой мы останавливаться здесь подробно не будем, а также отсутствия в тестере качественного критерия относительной макс просадки, см. также раздел Входные параметры, User criteria, и раздел Оптимизация Pro100 настоящего руководства) нами "классического" форварда в следующем. Мы считаем данный механизм в значительной степени бесполезным явлением, ценность которого переоценена и принимается большинством сообщества без критического осмысления. Ведь действительно, если взять полный период теста (0), и разбить его на "выборку" (1) и "пост-выборку" (2). И делать полную оптимизацию всего периода сразу (0), мы получим в результате только варианты, которые прошли тесты на периодах (1) и (2) вместе, и на том и на другом под-периоде показав прибыль. Если же мы произведем оптимизацию сначала периода (1), потом возьмем из лучших результатов Х лучших, и по ним проведем оптимизацию периода (2), то в итоге получим те из лучших результатов (1), которые также являются лидерами на периоде (2) из них, отбросив все остальные, этим получив в итоге ту же самую выборку, которая имелась бы у нас при оптимизации изначально сразу всей выборки (0), только окольным путем разделения ее на периоды (1) и (2) с их последовательной оптимизацией, дающим мнимое преимущество в виде ошибочной идеи о премиальной надежности, полученных таким окольным способом, тех же самых в точности результатов.